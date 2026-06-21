Slökktu á samfélagsmiðlum og treysta áfram á Ronaldo Sindri Sverrisson skrifar 21. júní 2026 13:16 Cristiano Ronaldo og Diogo Dalot glaðbeittir eftir sigur Portúgala í Þjóðadeildinni í fyrra. Getty Diogo Dalot segir að þó að milljónir Portúgala vilji að landsliðinu vegni sem best á HM í fótbolta þá séu til menn sem vilji ekki að liðið vinni. Hann segir álit liðsfélaganna á Cristiano Ronaldo ekkert hafa breyst en að það að spila í liði með Ronaldo þýði að menn þurfi að þola óeðlilega gagnrýni. Portúgalska liðið og ekki síst hinn 41 árs gamli Ronaldo mátti sæta gagnrýni eftir óvænt 1-1 jafntefli við Austur-Kongó í fyrsta leik á HM. Liðið mætir næst Úsbekistan á þriðjudaginn og svo Kólumbíu í lokaumferð riðlakeppninnar, og þarf að gera betur í þessum leikjum til að tryggja sig inn í 32-liða úrslitin. „Það vita allir hvað Cristiano á auðvelt með að höndla gagnrýni. Með allt það sem fólk er tilbúið að dreifa þá er gagnrýni bara hluti af hans umhverfi,“ sagði Dalot samkvæmt frétt Reuters, þegar hann var spurður út í gagnrýnina á Ronaldo og portúgalska liðið. „Pressa er hluti af því að spila á svona stigi. Okkar skoðun á honum hefur ekkert breyst, hann verður alltaf tilbúinn að hjálpa og spila fyrir sína þjóð,“ sagði Dalot. Manchester United-bakvörðurinn segir leikmenn hafa ákveðið að loka á samfélagsmiðla til að láta neikvæðnina þar ekki trufla sig á HM. „Án þess að segja of mikið um einkasamtöl okkar þá ræddum við í hópnum fyrir HM um samfélagsmiðla og gagnrýni. Þegar maður er í svona liði, sérstaklega með Cristiano innanborðs, þá þarf maður að höndla óeðlilega gagnrýni. Þess vegna ákvað liðið að loka á gagnrýnina á samfélagsmiðlum. Það góða er að þetta gerðist snemma á mótinu. Því fyrr sem maður fær svona skell því auðveldara er að bæta úr því og halda áfram,“ sagði Dalot. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Sænska pressan tætir landsliðið í sig Fótbolti Gagnrýndur fyrir að ætla af HM til að vera viðstaddur fæðingu Fótbolti Slógu met Íslands og markvörðurinn jafnaði met á HM Fótbolti HM-maður dagsins: Vann í verksmiðju og lætur leiðindi þjálfarans ekki stöðva sig Fótbolti Leið Englands algjör martröð eins og staðan er Fótbolti Dagskráin í dag: Risa leikur í Bestu deildinni og úrslitin ráðast á U.S. Open Sport Bannað að fara í brúðkaup en skoraði sjö mörk og setti met Fótbolti Dramatískt sigurmark tryggði Þjóðverjum farseðil í 32-liða úrslit Fótbolti Má ekki spila en hjálpar til við met: „Frekar skrýtið að horfa á þessa leiki“ Íslenski boltinn Hefja viðræður um kaup á Tonali Enski boltinn Fleiri fréttir Slökktu á samfélagsmiðlum og treysta áfram á Ronaldo Má ekki spila en hjálpar til við met: „Frekar skrýtið að horfa á þessa leiki“ Tárin streymdu hjá mömmu Cunha Sænska pressan tætir landsliðið í sig HM-maður dagsins: Vann í verksmiðju og lætur leiðindi þjálfarans ekki stöðva sig Slógu met Íslands og markvörðurinn jafnaði met á HM Gagnrýndur fyrir að ætla af HM til að vera viðstaddur fæðingu Dramatískt sigurmark tryggði Þjóðverjum farseðil í 32-liða úrslit Hefja viðræður um kaup á Tonali Greip gæsina þegar hún gafst og leiddi Hollendinga til stórsigurs Spiluðu allan leikinn í tapi gegn Rosenborg Bannað að fara í brúðkaup en skoraði sjö mörk og setti met Leið Englands algjör martröð eins og staðan er Amanda allt í öllu í frábærri endurkomu Varði mark Víðis og Sindra en er mættur á HM Ronaldinho gæti tekið fram skóna 46 ára gamall Tyrkir í sárum: „Biðjum alla tyrknesku þjóðina afsökunar“ Flugu í 22 tíma á rellu án klósetts til að sjá Skota á HM Maður dagsins á HM: „Svikari“ af miklum markvarðaættum Gervigreindar-Maradona hneykslar marga í Argentínu Fyrstur til að fá rautt fyrir að hylja munninn en Tyrkir úr leik á HM Cunha með tvö og Brassar höfðu það náðugt Ætlar að sýna öllum heiminum hvað systir hans heitin sá í honum Zlatan trúir því að Bandaríkin geti orðið heimsmeistari Marokkómenn skoruðu sigurmarkið eftir 71 sekúndu Segir að Liverpool verði að berjast um titilinn á fyrsta ári Iraola Fyrrum markakóngur Seríu A lést 58 ára gamall Skotar og Marokkóar berjast um sæti í 32-liða úrslitum Njarðvíkingar stöðvuðu sigurgöngu Leiknisliðsins Bandaríkjamenn með fullt hús eftir tvo leiki Sjá meira