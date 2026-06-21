Fótbolti

Slökktu á sam­félags­miðlum og treysta á­fram á Ron­aldo

Sindri Sverrisson skrifar
Cristiano Ronaldo og Diogo Dalot glaðbeittir eftir sigur Portúgala í Þjóðadeildinni í fyrra.
Cristiano Ronaldo og Diogo Dalot glaðbeittir eftir sigur Portúgala í Þjóðadeildinni í fyrra. Getty

Diogo Dalot segir að þó að milljónir Portúgala vilji að landsliðinu vegni sem best á HM í fótbolta þá séu til menn sem vilji ekki að liðið vinni. Hann segir álit liðsfélaganna á Cristiano Ronaldo ekkert hafa breyst en að það að spila í liði með Ronaldo þýði að menn þurfi að þola óeðlilega gagnrýni.

Portúgalska liðið og ekki síst hinn 41 árs gamli Ronaldo mátti sæta gagnrýni eftir óvænt 1-1 jafntefli við Austur-Kongó í fyrsta leik á HM. Liðið mætir næst Úsbekistan á þriðjudaginn og svo Kólumbíu í lokaumferð riðlakeppninnar, og þarf að gera betur í þessum leikjum til að tryggja sig inn í 32-liða úrslitin.

„Það vita allir hvað Cristiano á auðvelt með að höndla gagnrýni. Með allt það sem fólk er tilbúið að dreifa þá er gagnrýni bara hluti af hans umhverfi,“ sagði Dalot samkvæmt frétt Reuters, þegar hann var spurður út í gagnrýnina á Ronaldo og portúgalska liðið.

„Pressa er hluti af því að spila á svona stigi. Okkar skoðun á honum hefur ekkert breyst, hann verður alltaf tilbúinn að hjálpa og spila fyrir sína þjóð,“ sagði Dalot.

Manchester United-bakvörðurinn segir leikmenn hafa ákveðið að loka á samfélagsmiðla til að láta neikvæðnina þar ekki trufla sig á HM.

„Án þess að segja of mikið um einkasamtöl okkar þá ræddum við í hópnum fyrir HM um samfélagsmiðla og gagnrýni. Þegar maður er í svona liði, sérstaklega með Cristiano innanborðs, þá þarf maður að höndla óeðlilega gagnrýni. Þess vegna ákvað liðið að loka á gagnrýnina á samfélagsmiðlum.

Það góða er að þetta gerðist snemma á mótinu. Því fyrr sem maður fær svona skell því auðveldara er að bæta úr því og halda áfram,“ sagði Dalot.

HM 2026 í fótbolta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið