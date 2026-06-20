Svona er stemningin á Þingvöllum í dag Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 20. júní 2026 15:49 Margmenni er þegar mætt til að njóta á Þingvöllum. Vísir/Viktor Freyr Það er líf og fjör á Þingvöllum í dag þar sem fram fara stórtónleikar Kaleo. Búist er við tuttugu þúsund manns á svæðið en Viktor Freyr Arnarson ljósmyndari Vísis var á svæðinu í dag og fangaði stemninguna. Líkt og fram hefur komið myndaðist töluverð bílaröð á svæðið síðdegis í dag. Það kom þó ekki í veg fyrir að sólþyrstir tónleikagestir nytu lífsins í dag þegar Kaleo menn stigu á svið og tóku svokallaða acoustic tónleika til að hita upp fyrir havaríið í kvöld. Svona hefur stemningin verið í rjómablíðunni á Þingvöllum í dag. Þessi náðu spotti á besta stað, spurning er hvort þau muni halda þessu út í allan dag?Vísir/Viktor Freyr Jökull í Kaleo er í sólskinsskapi í dag. Vísir/Viktor Freyr Auður Ína Björnsdóttir með foreldrum sínum þeim Höllu Tómasdóttur, forseta Íslands og Birni Skúlasyni forsetamaka.Vísir/Viktor Freyr Umgjörðin er öll hin glæsilegasta á Þingvöllum. Vísir/Viktor Freyr Ragnar Jónasson rithöfundur, Jakob Frímann, Halla Tómasdóttir forseti Íslands með félaga og Bergur Ebbi stendur álengdar og virðir hópinn fyrir sér.Vísir/Viktor Freyr Hljómsveitin hitaði upp í dag fyrir kvöldið.Vísir/Viktor Freyr Veðrið gæti eiginlega ekki verið betra.Vísir/Viktor Freyr Ljóst er að von er á töluvert fleira fólki á Þingvelli seinna í dag. Vísir/Viktor Freyr Jakob Frímann skipuleggjandi með puttana á púlsinum.Vísir/Viktor Freyr Salka Sól var meðal þeirra sem héldu uppi stuðinu. Vísir/Viktor Freyr Viktor náði mynd af sviðinu í morgun, áður en allt fylltist af fólki. Vísir/Viktor Freyr Tónlist Kaleo Mest lesið Bein útsending frá Bergmáli á Þingvöllum Tónlist Dóttir Obama í íslenskri hönnun Tíska og hönnun Fólk streymi inn í þjóðgarðinn í rjómablíðu Lífið Svona er stemningin á Þingvöllum í dag Lífið Nýir útvarpsþættir að norðan: „Ef eitthvað fer illa þá bara fer það illa“ Lífið Fréttatía vikunnar: Kæra, Hafþór og Florencia Lífið James Burrows látinn Bíó og sjónvarp Gull og gimsteinar leynast víða Lífið „Ég verð bara að gera það, hvort sem mér líkar betur eða verr“ Lífið Búast við fimmtán gráðum og sól á Þingvöllum Lífið Fleiri fréttir Svona er stemningin á Þingvöllum í dag Fólk streymi inn í þjóðgarðinn í rjómablíðu Gull og gimsteinar leynast víða Nýir útvarpsþættir að norðan: „Ef eitthvað fer illa þá bara fer það illa“ Fréttatía vikunnar: Kæra, Hafþór og Florencia Anne Hathaway á von á sínu þriðja barni Bjórinn nefndur eftir lagi hljómsveitarinnar Kaleo Hilmir Snær og Vala í aðalhlutverkum í „öskugráum hjónaleik“ Búast við fimmtán gráðum og sól á Þingvöllum „Ég verð bara að gera það, hvort sem mér líkar betur eða verr“ Íhugaði meiðyrðamál vegna nafnlausra Facebook-færslna Leikkonan Margrét Helga Jóhannsdóttir er látin Hönnuðir nota blóm á mjög óvenjulegan hátt Opnar sig um sambandið við Harry Styles: „Mjög þung byrði og ekki eitthvað sem ég öfunda hann af“ Hvað eiga antisportistar að gera meðan HM stendur yfir? Barnastjarna úr Lilo&Stitch og The Ring látin Hvað veistu um... HM karla í fótbolta? Flúði Pútín og þurfti svo að glíma við MAST Sjötugar á TikTok og elska fíflaganginn Svaf til fóta eftir fyrstu sambandsslitin „Það reikna allir með að ég sé að nota þetta sem einhvern stökkpall“ Djömmuðu sem dauðasyndirnar sjö Hafþór Júlíus reynir að hafa uppi á manni „Okkur var nánast sópað út af dansgólfinu“ Tuttugu gellur á einu kvöldi Dorrit á trampólíni 24 Jump Street á leiðinni Dagskráin í Reykjavík á 17. júní verður svona Inga Reynis selur hæð í Hafnarfirði Jakob Frímann stal senunni í hátískuskyrtu Sjá meira