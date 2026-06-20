Lífið

Svona er stemningin á Þing­völlum í dag

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Margmenni er þegar mætt til að njóta á Þingvöllum.
Margmenni er þegar mætt til að njóta á Þingvöllum. Vísir/Viktor Freyr

Það er líf og fjör á Þingvöllum í dag þar sem fram fara stórtónleikar Kaleo. Búist er við tuttugu þúsund manns á svæðið en Viktor Freyr Arnarson ljósmyndari Vísis var á svæðinu í dag og fangaði stemninguna.

Líkt og fram hefur komið myndaðist töluverð bílaröð á svæðið síðdegis í dag. Það kom þó ekki í veg fyrir að sólþyrstir tónleikagestir nytu lífsins í dag þegar Kaleo menn stigu á svið og tóku svokallaða acoustic tónleika til að hita upp fyrir havaríið í kvöld.

Svona hefur stemningin verið í rjómablíðunni á Þingvöllum í dag.

Þessi náðu spotti á besta stað, spurning er hvort þau muni halda þessu út í allan dag?Vísir/Viktor Freyr
Jökull í Kaleo er í sólskinsskapi í dag. Vísir/Viktor Freyr

Auður Ína Björnsdóttir með foreldrum sínum þeim Höllu Tómasdóttur, forseta Íslands og Birni Skúlasyni forsetamaka.Vísir/Viktor Freyr
Umgjörðin er öll hin glæsilegasta á Þingvöllum. Vísir/Viktor Freyr
Ragnar Jónasson rithöfundur, Jakob Frímann, Halla Tómasdóttir forseti Íslands með félaga og Bergur Ebbi stendur álengdar og virðir hópinn fyrir sér.Vísir/Viktor Freyr

Hljómsveitin hitaði upp í dag fyrir kvöldið.Vísir/Viktor Freyr

Veðrið gæti eiginlega ekki verið betra.Vísir/Viktor Freyr

Ljóst er að von er á töluvert fleira fólki á Þingvelli seinna í dag. Vísir/Viktor Freyr

Jakob Frímann skipuleggjandi með puttana á púlsinum.Vísir/Viktor Freyr
Salka Sól var meðal þeirra sem héldu uppi stuðinu. Vísir/Viktor Freyr
Viktor náði mynd af sviðinu í morgun, áður en allt fylltist af fólki. Vísir/Viktor Freyr

Tónlist Kaleo


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