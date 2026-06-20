Amanda allt í öllu í frábærri endurkomu Sindri Sverrisson skrifar 20. júní 2026 14:33 Amanda Andradóttir fór mikinn í dag fyrir lið sitt Molde. Getty/Manuel Winterberger Molde virtist þurfa að sætta sig við tap gegn Haugesund í dag, 3-0 undir þegar um 25 mínútur voru eftir, en þá tók Amanda Andradóttir til sinna ráða og leiknum lauk með 3-3 jafntefli. Amanda byrjaði á að leggja upp mark fyrir suður-kóreska landsliðsframherjann Lee Eun-young á 68. mínútu og skoraði svo sjálf fimm mínútum síðar, og minnkaði muninn í eitt mark. Þegar komið var fram á sjöundu mínútu uppbótartíma tókst svo heimakonum að jafna metin þegar Mia Settemsdal kom boltanum í netið. Molde náði því í dýrmætt stig og er nú með 11 stig í 9. sæti, tveimur stigum fyrir ofan Röa og þremur fyrir ofan Hönefoss en níu fyrir ofan botnlið Bodö/Glimt. Tvö neðstu liðin falla og þriðja neðsta liðið fer í umspil um að forðast fall, en Molde er nú í neðsta örugga sætinu eftir ellefu umferðir. Haugesund er þremur stigum ofar en Molde, í 7. sæti. Amanda virðist komin á fulla ferð eftir að hafa glímt við meiðsli í vetur en hún hafði komið inn á sem varamaður í fyrstu fjórum deildarleikjum sínum á tímabilinu, áður en hún var svo í byrjunarliðinu gegn Stabæk fyrir viku. Hún hefur nú skorað tvö mörk og átt þrjár stoðsendingar í sex deildarleikjum á tímabilinu. Norski boltinn Mest lesið Fyrstur til að fá rautt fyrir að hylja munninn en Tyrkir úr leik á HM Fótbolti Gervigreindar-Maradona hneykslar marga í Argentínu Fótbolti Leggja inn kvörtun til FIFA vegna Messi Fótbolti Skemmdi búningsklefann í klúbbhúsinu í fyrra en setti met í ár Golf Segir að Liverpool verði að berjast um titilinn á fyrsta ári Iraola Enski boltinn Fyrrum markakóngur Seríu A lést 58 ára gamall Fótbolti Cunha með tvö og Brassar höfðu það náðugt Fótbolti Ætlar að sýna öllum heiminum hvað systir hans heitin sá í honum Fótbolti Fjórar heiðraðar sem spiluðu fyrsta landsleikinn fyrir sjötíu árum Handbolti Marokkómenn skoruðu sigurmarkið eftir 71 sekúndu Fótbolti Fleiri fréttir Varði mark Víðis og Sindra en er mættur á HM Ronaldinho gæti tekið fram skóna 46 ára gamall Tyrkir í sárum: „Biðjum alla tyrknesku þjóðina afsökunar“ Flugu í 22 tíma á rellu án klósetts til að sjá Skota á HM Maður dagsins á HM: „Svikari“ af miklum markvarðaættum Gervigreindar-Maradona hneykslar marga í Argentínu Fyrstur til að fá rautt fyrir að hylja munninn en Tyrkir úr leik á HM Cunha með tvö og Brassar höfðu það náðugt Ætlar að sýna öllum heiminum hvað systir hans heitin sá í honum Zlatan trúir því að Bandaríkin geti orðið heimsmeistari Marokkómenn skoruðu sigurmarkið eftir 71 sekúndu Segir að Liverpool verði að berjast um titilinn á fyrsta ári Iraola Fyrrum markakóngur Seríu A lést 58 ára gamall Skotar og Marokkóar berjast um sæti í 32-liða úrslitum Njarðvíkingar stöðvuðu sigurgöngu Leiknisliðsins Bandaríkjamenn með fullt hús eftir tvo leiki FIFA breytti því hvernig stöðutöflur virka á HM Leggja inn kvörtun til FIFA vegna Messi Gamla Íslendingafélagið á barmi gjaldþrots Freyr varð dapur: „Fáir en valdamiklir menn sem fannst þetta góð hugmynd“ Hakimi dreginn fyrir dóm: „Aldrei orðið mál ef ég væri ekki frægur“ Miður sín eftir brotið og kom í klefann að biðjast afsökunar Birtir myndband af því þegar fyrirliði KR brotnaði á báðum Sumarmótin: TM mótið í Vestmannaeyjum Maður dagsins á HM: Saknar Hákonar en er markahæstur á mótinu Dagatalið í enska boltanum: Titilvörn Arsenal hefst gegn nýliðum Straujaði tökumann á HM sem fékk treyju að gjöf Rekin fyrir falsfrétt um að pabbi Messi væri dáinn Mexíkóar fyrstir í 32-liða úrslit eftir skelfileg mistök Tár hetjunnar höfðu áhrif og mamma hans fær að koma á HM Sjá meira