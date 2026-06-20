Fótbolti

Amanda allt í öllu í frá­bærri endur­komu

Sindri Sverrisson skrifar
Amanda Andradóttir fór mikinn í dag fyrir lið sitt Molde.
Amanda Andradóttir fór mikinn í dag fyrir lið sitt Molde. Getty/Manuel Winterberger

Molde virtist þurfa að sætta sig við tap gegn Haugesund í dag, 3-0 undir þegar um 25 mínútur voru eftir, en þá tók Amanda Andradóttir til sinna ráða og leiknum lauk með 3-3 jafntefli.

Amanda byrjaði á að leggja upp mark fyrir suður-kóreska landsliðsframherjann Lee Eun-young á 68. mínútu og skoraði svo sjálf fimm mínútum síðar, og minnkaði muninn í eitt mark.

Þegar komið var fram á sjöundu mínútu uppbótartíma tókst svo heimakonum að jafna metin þegar Mia Settemsdal kom boltanum í netið.

Molde náði því í dýrmætt stig og er nú með 11 stig í 9. sæti, tveimur stigum fyrir ofan Röa og þremur fyrir ofan Hönefoss en níu fyrir ofan botnlið Bodö/Glimt. Tvö neðstu liðin falla og þriðja neðsta liðið fer í umspil um að forðast fall, en Molde er nú í neðsta örugga sætinu eftir ellefu umferðir.

Haugesund er þremur stigum ofar en Molde, í 7. sæti.

Amanda virðist komin á fulla ferð eftir að hafa glímt við meiðsli í vetur en hún hafði komið inn á sem varamaður í fyrstu fjórum deildarleikjum sínum á tímabilinu, áður en hún var svo í byrjunarliðinu gegn Stabæk fyrir viku. Hún hefur nú skorað tvö mörk og átt þrjár stoðsendingar í sex deildarleikjum á tímabilinu.

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