Zlatan trúir því að Bandaríkin geti orðið heimsmeistari Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 20. júní 2026 00:18 Alex Freeman fagnar seinna marki bandaríska landsliðsins í kvöld. Getty/MB Media Bandaríska fótboltalandsliðið hélt sigurgöngu sinni áfram á heimsmeistaramótinu í fótbolta í kvöld og er búið að tryggja sig áfram í 32 liða úrslit keppninnar fyrir lokaumferðina. Bandaríkjamenn eru með sex stig og sex mörk skoruð eftir tvo leiki en liðið vann 2-0 sigur á Ástralíu í leik tvö. Zlatan var ekkert að flækja málið þegar hann fékk eins risastóra spurningu í útsendingu Fox Sports. „Já.“ Svo stutt var svar Zlatans Ibrahimović þegar hann er beðinn um að svara með jái eða nei um hvort Bandaríkin geti unnið HM. Þetta gerist eftir að Bandaríkin unnu Ástralíu 2-0 og komust áfram á HM. Í kjölfarið útskýrir hann nánar: „Ef þið trúðuð því ekki áður, þá endurtek ég það. Byrjið að trúa því. Þeir þurfa að hafa þjóðina á bak við sig og þegar þú hefur þann stuðning er erfitt að sigra þig,“ sagði Ibrahimović Zlatan has spoken.@Ibra_Official gives a one-word answer on whether the @USMNT can win the FIFA World Cup pic.twitter.com/FUkm6vShb7— FOX Sports (@FOXSports) June 19, 2026 HM 2026 í fótbolta Mest lesið Skemmdi búningsklefann í klúbbhúsinu í fyrra en setti met í ár Golf Segir að Liverpool verði að berjast um titilinn á fyrsta ári Iraola Enski boltinn Marokkómenn skoruðu sigurmarkið eftir 71 sekúndu Fótbolti Fjórar heiðraðar sem spiluðu fyrsta landsleikinn fyrir sjötíu árum Handbolti Fyrrum markakóngur Seríu A lést 58 ára gamall Fótbolti Gunnlaugur Árni hefur lokið keppni á US Open Golf Zlatan trúir því að Bandaríkin geti orðið heimsmeistari Fótbolti Leggja inn kvörtun til FIFA vegna Messi Fótbolti FIFA breytti því hvernig stöðutöflur virka á HM Fótbolti Freyr varð dapur: „Fáir en valdamiklir menn sem fannst þetta góð hugmynd“ Fótbolti Fleiri fréttir Zlatan trúir því að Bandaríkin geti orðið heimsmeistari Marokkómenn skoruðu sigurmarkið eftir 71 sekúndu Segir að Liverpool verði að berjast um titilinn á fyrsta ári Iraola Fyrrum markakóngur Seríu A lést 58 ára gamall Skotar og Marokkóar berjast um sæti í 32-liða úrslitum Njarðvíkingar stöðvuðu sigurgöngu Leiknisliðsins Bandaríkjamenn með fullt hús eftir tvo leiki FIFA breytti því hvernig stöðutöflur virka á HM Leggja inn kvörtun til FIFA vegna Messi Gamla Íslendingafélagið á barmi gjaldþrots Freyr varð dapur: „Fáir en valdamiklir menn sem fannst þetta góð hugmynd“ Hakimi dreginn fyrir dóm: „Aldrei orðið mál ef ég væri ekki frægur“ Miður sín eftir brotið og kom í klefann að biðjast afsökunar Birtir myndband af því þegar fyrirliði KR brotnaði á báðum Sumarmótin: TM mótið í Vestmannaeyjum Maður dagsins á HM: Saknar Hákonar en er markahæstur á mótinu Dagatalið í enska boltanum: Titilvörn Arsenal hefst gegn nýliðum Straujaði tökumann á HM sem fékk treyju að gjöf Rekin fyrir falsfrétt um að pabbi Messi væri dáinn Mexíkóar fyrstir í 32-liða úrslit eftir skelfileg mistök Tár hetjunnar höfðu áhrif og mamma hans fær að koma á HM Cristiano Ronaldo eftir Kongó-klúðrið: „Það vantaði ekkert upp á“ Reyndur lýsandi ruglaðist á liðum á HM og var rekinn Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík-Stjarnan 2-1 | Ása Björg hetjan í framlengingu Ein regla fyrir Messi og önnur fyrir Themba Zwane Herinn kallaður á æfingu á HM Kanadamenn unnu stórsigur en misstu mann af velli fótbrotinn Svisslendingar skoruðu fjögur mörk í lokin Tottenham borgar háa upphæð fyrir varnarmann Brighton HM-framherji fær ekki að koma til Kanada Sjá meira