Fótbolti

Zlatan trúir því að Banda­ríkin geti orðið heims­meistari

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Alex Freeman fagnar seinna marki bandaríska landsliðsins í kvöld.
Alex Freeman fagnar seinna marki bandaríska landsliðsins í kvöld. Getty/MB Media

Bandaríska fótboltalandsliðið hélt sigurgöngu sinni áfram á heimsmeistaramótinu í fótbolta í kvöld og er búið að tryggja sig áfram í 32 liða úrslit keppninnar fyrir lokaumferðina.

Bandaríkjamenn eru með sex stig og sex mörk skoruð eftir tvo leiki en liðið vann 2-0 sigur á Ástralíu í leik tvö.

Zlatan var ekkert að flækja málið þegar hann fékk eins risastóra spurningu í útsendingu Fox Sports.

„Já.“

Svo stutt var svar Zlatans Ibrahimović þegar hann er beðinn um að svara með jái eða nei um hvort Bandaríkin geti unnið HM. Þetta gerist eftir að Bandaríkin unnu Ástralíu 2-0 og komust áfram á HM.

Í kjölfarið útskýrir hann nánar:

„Ef þið trúðuð því ekki áður, þá endurtek ég það. Byrjið að trúa því. Þeir þurfa að hafa þjóðina á bak við sig og þegar þú hefur þann stuðning er erfitt að sigra þig,“ sagði Ibrahimović

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