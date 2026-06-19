Trúði ekki að siglt yrði úr höfninni: „Mér leið svo illa, ég fór að hágráta“ Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 19. júní 2026 19:03 Hólmsteinn Harðarson vonar að gjörningurinn verði til góðs í baráttunni gegn hvalveiðum en er þakklátur áhöfn Hvals 9 fyrir að hugsa um sig á meðan þeir sigldu með hann út á haf. Vísir/Lýður Valberg Mótmælandinn Hólmsteinn Harðarson segist hafa brotnað niður þegar honum varð ljóst að hvalveiðiskipi væri stefnt á haf út - þegar hann var um borð í tunnu þess. Hann vonar að gjörningurinn hafi áhrif til góðs og segist íhuga hvort hann eigi að leita réttar síns. Hólmsteinn kom sér fyrir í tunnu um borð í Hval 9 um tvöleytið í gær en um hálf fimm var skipinu stefnt á haf út. Hann segist ekki hafa trúað því að það myndi fara alla leið til Hvalfjarðar, en áhöld eru uppi um það hvort Hólmsteinn hafi gefið leyfi fyrir því að vera skráður sem farþegi þegar hann gaf upp kennitölu. Ekki hefur náðst í Kristján Loftsson framkvæmdastjóra Hvals vegna málsins. „Ég trúði því að við myndum mögulega bara taka smá hring og snúa við en það gerðist ekki,“ segir Hólmsteinn í samtali við fréttastofu. Þegar hann hafi áttað sig á hvað í stefndi hafi hann brotnað niður. „Ég er mjög þakklátur fyrir áhöfnina hvernig þau brugðust við þegar ég....ég brotnaði niður, mér leið svo illa, ég fór að hágráta...“ Þakklátur skipverjunum Einn skipverjanna hafi þá komið upp og hughreyst hann. „Ég fór úr hönskunum og húfunni og henti því niður og fór svo úr úlpunni og þá kallar hann Stebbi og segir: Ekki henda úlpunni. En ég sleppti henni og ég veit ekki betur en að hann hafi gripið hana og hann vafði henni utan um mig og hélt svo utan um mig...og deildi einhverju um lífið sitt sem gerði þessa mjög erfiðu lífsreynslu mun bærilegri, bærilega bara. Þannig, að takk fyrir.“ Ég heyri að þú ert mjög þakklátur skipverjunum? „Já, þetta var og er mjög erfitt...“ Eftir rúmlega þriggja klukkutíma ferðalag, rétt fyrir átta kom skipið svo að bryggju í Hvalfirði og mátti þá sjá skipverja með Hólmsteini. Körfubíll með lögreglumanni tók svo á móti Hólmsteini á bryggjunni og við tók klukkustundarlangt samtal. „Hann er í vinnunni sinni og ég er að gera það sem ég trúi á, þetta var erfitt, ef ég á að kalla það samtal, þá var þetta erfitt samtal, á einhverjum tímapunkti hætti ég að tala,“ segir Hólmsteinn. „Ég var að reyna að berjast við einhver grip þarna, það gekk ekki nógu vel, meira að segja þó ég væri að halda mér í tunnuna þá náðu þeir að toga mig upp, rosalega sterkir hahaha. Þannig þegar þú fórst niður úr tunnunni þá ætlaðiru ekki að fara niður? Nei, ég vildi vera eins lengi ég gat.“ Hann segist íhuga að leita réttar síns, engin ákvörðun hafi verið tekin um það. Hann bindur í hið minnsta vonir við að gjörningurinn verði til góðs. „Ég vona að hvalveiðar hætti, ég vona að fólk hætti að neyta dýra og dýraafurða, það er mín von.“ Hvalveiðar Tengdar fréttir Segir óheimilt hafi verið að sigla af stað með mótmælandann um borð Valgerður Árnadóttir formaður Hvalavina segir að óheimilt hafi verið að sigla með mótmælandann sem kom sér fyrir í tunnu í hvalveiðiskipinu Hval 9 um borð. 18. júní 2026 20:51 Kominn úr tunnunni og upp í lögreglubíl Hólmsteinn Harðarson hefur yfirgefið hvalveiðiskipið Hval 9. 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