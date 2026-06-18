Hvalveiðiskipið Hvalur 9 sigldi í dag úr höfn með mótmælanda um borð. Skipið er nú á leið inn Hvalfjörðinn og við fylgjumst með í beinni í spilaranum hér að neðan.
Hólmsteinn Harðarson kom sér fyrir í tunnu skipsins í dag í mótmælaskyni. Hann neitaði að fara út tunnunni og svo fór að skipið hélt af stað með hann um borð. Leiðin lá í Hvalfjörð og er skipið væntanlegt til hafnar á næstu mínútum.
Í kvöldfréttum á Sýn var rætt við Völu Árnadóttur, formann Hvalavina, sem sagði að haft hefði verið samband við lögreglu sem er nú á svæðinu. Hún telji að óheimilt hafi verið að sigla með mótmælandann.
„Mér skilst að þessi ákvörðun komi beint frá Kristjáni Loftssyni og að hann sjálfur hafi ekki haft samband við lögreglu áður en ákveðið var að sigla af stað með hann. Þannig hann bað ekki um aðstoð lögreglu við að fjarlægja þennan mann. Mér skilst á lögmönnum sem ég hef talað við að þetta brjóti gegn siglingalögum og þetta er bara mjög alvarlegt mál,“ sagði Vala.
Áhöld eru þó uppi um hvort Hólmsteinn hafi verið skráður sem farþegi um borð áður en siglt var af stað. Hann var beðinn um persónupplýsingar og gaf þær upp en segist þó ekki hafa verið meðvitaður um að það væri í þeim tilgangi.
Hér að neðan má sjá umfjöllun um málið í kvöldfréttum.