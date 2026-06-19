Sara Lind Pálsdóttir, eigandi tískuvöruverslunarinnar Júník, hugðist höfða meiðyrðamál vegna nafnlausra Facebook-færslna þar sem því var haldið fram að verslunin keypti vörur sínar frá Shein.
Sara leitaði til lögfræðings og safnaði gögnum um birgja fyrirtækisins mörg ár aftur í tímann, en hún segir þær aðgerðir hafa verið nauðsynlegar þar sem umræðan hafi gengið allt of langt.
Sara Lind er gestur í nýjasta þætti hlaðvarpsins Vörumerkis í umsjón Margrétar Bjarkar Jónsdóttur og Örnu Þorsteinsdóttur.
Í þættinum ræðir Sara meðal annars um árin fimmtán sem hún hefur byggt upp Júník, hvernig það er að vera andlit þekkts vörumerkis og umræðu sem hefur reglulega komið upp á samfélagsmiðlum um fyrirtækið sem hún er orðin afar þreytt á.
Umræðan snýst mest um að Júník kaupi vörurnar sínar frá kínverska verslunarrisanum Shein. Sara hafnar því alfarið í þættinum og segir umræðuna hafa gengið það langt að hún hafi ákveðið að bregðast við.
„Ég ráðfærði mig bara við mjög færan lögfræðing um hvað væri best að gera í þessu,“ segir Sara í þættinum og ítrekar hversu nafnlausir þræðir á samfélagsmiðlum séu þreytandi, bæði fyrir fyrirtæki og einstaklinga.
Sara segir að hún hafi ákveðið að höfða meiðyrðamál ef fleiri ummæli eða umsagnir kæmu fram um að fyrirtækið væri að versla hjá Shein. Hún segir lögfræðinginn hafa fullvissað sig um að hún væri með sterkt mál í höndunum en til þess að fara alla leið þyrfti hún að safna saman magni gagna.
„Ég þurfti að senda honum allar nótur, öll invoice, allt frá öllum merkjunum mínum síðustu fimm ár aftur í tímann,“ segir Sara og útskýrir að gögnin hafi átt að sýna fram á hvaðan vörurnar kæmu.
Hún segir að það hafi verið erfitt að þurfa að verja sig með þessum hætti.
„Auðvitað er ömurlegt að þurfa að gera þetta. Þetta er alveg glatað,“ segir hún í þættinum.
Sara fór þó ekki alla leið með málið fyrir dómstóla. Hún segir að rætt hafi verið við stjórnanda síðunnar þar sem umræðan fór fram og að ef málið hefði haldið áfram hefði hún verið tilbúin að ganga lengra.
„Ég vildi vita hvort ég ætti rétt á því að höfða meiðyrðamál,“ segir Sara.
Í þættinum ræðir Sara um hvernig hún fór úr því að vinna í fatabúð sextán ára yfir í að opna eigin verslun aðeins 21 árs og hvernig Júník hefur þróast á fimmtán árum í rekstri. Hún kemur einnig inn á hvernig það kom til að hún varð þekkt sem „Sara í Júník“ í kjölfar frægra útvarpsauglýsinga og hvernig alvarleg veikindi fyrir nokkrum árum breyttu sýn hennar og forgangsröðun.
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