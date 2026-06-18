Hönnuðir nota blóm á mjög óvenjulegan hátt Freyja Þórisdóttir skrifar 18. júní 2026 14:36 Hönnuðirnir flottu Andrea og Svana Lovísa nota blóm á mjög óvenjulegan hátt. SÝN Vöruhönnuðurinn Svana Lovísa Kristjánsdóttir sem rekur verslunina og vinnustofuna Stúdíó Flamingo í Hafnarfirði hefur undanfarið unnið ásamt fatahönnuðinum Andreu Magnúsdóttur við að sauma blóm á skó og annað í sama heimi blóma og hönnunar. Vala Matt kynnti sér sköpunargleði þeirra vinkvenna í nýjasta þætti Ísland í dag. Það vakti mikla athygli þegar Andrea saumaði blóm á spariskó fyrir fertugsafmælið hennar Svönu en sú síðarnefnda er þekkt fyrir ævintýralegar blómaskreytingar og hefur hún til dæmis notað falleg blóm til að skreyta kertastjaka og sali fyrir veislur. Hún segir boltann hafa byrjað að rúlla eftir að hún sá um skreytingar fyrir haustráðstefnu Advania fyrir tveimur árum. Það hafi verið fyrsta stóra verkefnið sem henni féll í skaut og hafi verið virkilega skemmtilegt. Hér fyrir neðan má sjá þáttinn í heild sinni. Þá útskýrir hún fyrir Völu að hún vinni mikið með það sem hún kjósi að kalla „eilífðarblóm“ en flestir þekki sem gerviblóm og að það sé hægt að gera meira fyrir minna vegna þess að þau kosti miklu minna en „alvöru“ blóm. Hún segir áferðina svipa mjög til raunverulegra blóma og að það hafi verið það sem hafi heillað hana mest. „Svona níutíu prósent af blómunum sem ég er með eru með þessari ekta áferð og silkiblóm eru það sem við erum oftar að sjá í verslunum og öðru úrvali en ég reyni að einblína á þessa ekta upplifun,“ segir Svana. Svana bjó til kertastjaka fyrir Hönnunarmars og segir þá hafa verið eins konar hliðarafurð sem hafi orðið óvart til. Þeir hafi verið meðal þess sem gestir í fertugsafmæli hennar hafi fengið tækifæri til að dást að. Veislan hafi verið haldin í vinnurýminu hennar og heppnast einstaklega vel með öllu tilheyrandi. HönnunarMars Blóm Ísland í dag Mest lesið Hipsumhaps rýfur þögnina Tónlist Ef meðferðarlotan beri ekki árangur verði hann ekki í næstu þáttaröð Bíó og sjónvarp Barnastjarna úr Lilo&Stitch og The Ring látin Lífið Opnar sig um sambandið við Harry Styles: „Mjög þung byrði og ekki eitthvað sem ég öfunda hann af“ Lífið Hvað eiga antisportistar að gera meðan HM stendur yfir? Lífið Hvað veistu um... HM karla í fótbolta? Lífið Svaf til fóta eftir fyrstu sambandsslitin Lífið Hönnuðir nota blóm á mjög óvenjulegan hátt Lífið Flúði Pútín og þurfti svo að glíma við MAST Lífið Arnhildur Pálmadóttir er borgarlistamaður Reykjavíkur Menning Fleiri fréttir Hönnuðir nota blóm á mjög óvenjulegan hátt Opnar sig um sambandið við Harry Styles: „Mjög þung byrði og ekki eitthvað sem ég öfunda hann af“ Hvað eiga antisportistar að gera meðan HM stendur yfir? Barnastjarna úr Lilo&Stitch og The Ring látin Hvað veistu um... HM karla í fótbolta? Flúði Pútín og þurfti svo að glíma við MAST Sjötugar á TikTok og elska fíflaganginn Svaf til fóta eftir fyrstu sambandsslitin „Það reikna allir með að ég sé að nota þetta sem einhvern stökkpall“ Djömmuðu sem dauðasyndirnar sjö Hafþór Júlíus reynir að hafa uppi á manni „Okkur var nánast sópað út af dansgólfinu“ Tuttugu gellur á einu kvöldi Dorrit á trampólíni 24 Jump Street á leiðinni Dagskráin í Reykjavík á 17. júní verður svona Inga Reynis selur hæð í Hafnarfirði Jakob Frímann stal senunni í hátískuskyrtu Stjörnulífið: Sjóðheit skvísuferð til Ibiza Oliver Tree látinn 32 ára að aldri Gáfu yfir 50 vinninga í beinni útsendingu Krakkatía vikunnar: HM, risaeðlur og naglaklippur Vildi hjálpa öðrum þótt hún vissi að tíminn væri naumur „Það er ástæða fyrir bólgunni“ Óboðni sturtugesturinn sextán sentímetra kónguló Ekkert líf að verða hrædd á hverju vori Fréttatía vikunnar: NASA, Messi og Mette-Marit Stórslasaðist átján ára eftir ölvaðan ökumann: „Braut öll bein á vinstri hliðinni minni“ Myndaveisla: Veðrið leikur við íbúa höfuðborgarsvæðisins Stærstu rauðu flöggin á stefnumótaforritum Sjá meira