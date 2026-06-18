Lífið

Hönnuðir nota blóm á mjög ó­venju­legan hátt

Freyja Þórisdóttir skrifar
Hönnuðirnir flottu Andrea og Svana Lovísa nota blóm á mjög óvenjulegan hátt.
Hönnuðirnir flottu Andrea og Svana Lovísa nota blóm á mjög óvenjulegan hátt. SÝN

Vöruhönnuðurinn Svana Lovísa Kristjánsdóttir sem rekur verslunina og vinnustofuna Stúdíó Flamingo í Hafnarfirði hefur undanfarið unnið ásamt fatahönnuðinum Andreu Magnúsdóttur við að sauma blóm á skó og annað í sama heimi blóma og hönnunar. Vala Matt kynnti sér sköpunargleði þeirra vinkvenna í nýjasta þætti Ísland í dag.

Það vakti mikla athygli þegar Andrea saumaði blóm á spariskó fyrir fertugsafmælið hennar Svönu en sú síðarnefnda er þekkt fyrir ævintýralegar blómaskreytingar og hefur hún til dæmis notað falleg blóm til að skreyta kertastjaka og sali fyrir veislur.

Hún segir boltann hafa byrjað að rúlla eftir að hún sá um skreytingar fyrir haustráðstefnu Advania fyrir tveimur árum. Það hafi verið fyrsta stóra verkefnið sem henni féll í skaut og hafi verið virkilega skemmtilegt.

Hér fyrir neðan má sjá þáttinn í heild sinni.

Þá útskýrir hún fyrir Völu að hún vinni mikið með það sem hún kjósi að kalla „eilífðarblóm“ en flestir þekki sem gerviblóm og að það sé hægt að gera meira fyrir minna vegna þess að þau kosti miklu minna en „alvöru“ blóm. Hún segir áferðina svipa mjög til raunverulegra blóma og að það hafi verið það sem hafi heillað hana mest.

„Svona níutíu prósent af blómunum sem ég er með eru með þessari ekta áferð og silkiblóm eru það sem við erum oftar að sjá í verslunum og öðru úrvali en ég reyni að einblína á þessa ekta upplifun,“ segir Svana.

Svana bjó til kertastjaka fyrir Hönnunarmars og segir þá hafa verið eins konar hliðarafurð sem hafi orðið óvart til. Þeir hafi verið meðal þess sem gestir í fertugsafmæli hennar hafi fengið tækifæri til að dást að. Veislan hafi verið haldin í vinnurýminu hennar og heppnast einstaklega vel með öllu tilheyrandi.

HönnunarMars Blóm Ísland í dag


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