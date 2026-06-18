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fimmtudagur 18. júní 2026
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Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
HM 2026 í fótbolta
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Menning
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
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Tónlist
Hvað veistu um...?
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
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Þurfa að breyta reglum til að stytta högg kylfinga
Golf
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Kauphöllin
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Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
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Hvað veistu um...?
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Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Fréttatían
Krakkatían
Kynlíf
Tíska og hönnun
Tíska og hönnun
Poppkastið
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Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB
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