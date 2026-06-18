Talið er að fuglaflensa hafi drepið þúsundir selkópa á eyjum við Suðurskautið sem tilheyra Ástralíu.
Þetta herma í það minnsta fyrstu niðurstöður nýrrar rannsóknar en á Heard & McDonald eyjunum sem eru í um 4000 kílómetra fjarlægð frá Ástralíu er fjölskrúðugt dýralíf sela og sjófugla af ýmsum tegundum.
Vísindamennirnir áætla að um 13 þúsund kópar af um 17 þúsunda kópa hópi hafi drepist á tímabilinu frá lokum október á síðasta ári og til loka janúar á þessu ári, eða rúmlega 75 prósent af öllum hópnum.
Mörgæsir á eyjunum hafa einnig farið illa út úr fuglaflensu og þar hafa mun fleiri slíkar drepist en í venjulegu árferði.