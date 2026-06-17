Myndaveisla: Norðlendingar fögnuðu á 17. júní Sigurgeir Þorkelsson skrifar 17. júní 2026 23:11 Fjallkonan Anna María Antonsdóttir, nýstúdent frá Menntaskólanum á Akureyri, ásamt bæjarstjóranum Berglindi Ósk Guðmundsdóttur. Vísir/Viktor Landsmenn um allt land héldu upp á áttatíu og tveggja ára afmæli Lýðveldisins Íslands í dag. Viktor Freyr Arnarson, ljósmyndari Vísis, fangaði stemninguna á Akureyri. Á Akureyri hélt skrúðganga frá Gamla húsmæðraskólanum suður í Lystigarðinn þar sem hátíðarhöld fóru fram. Á MA-túni og víðar var boðið upp á fjölbreytta afþreyingu: hoppukastala, andlitsmálningu, frisbígolf og fjölbreytt úrval matarvagna, svo eitthvað sé nefnt. Lögregluþjónar klæddust hátíðarbúning í tilefni dagsins.Vísir/Viktor Hlýða mátti á tónlist Lúðrasveitar Akureyrar undir stjórn Sóleyjar Bjarkar Einarsdóttur.Vísir/Viktor Á þjóðhátíðardaginn má oft sjá fallega fornbíla á ferð. Vísir/Viktor Kór eldri borgara söng undir stjórn Petru Bjarkar Pálsdóttur.Vísir/Viktor Það er ekki 17. júní án hoppukastala. Vísir/Viktor Berglind Ósk Guðmundsdóttir, nýr bæjarstjóri Akureyrar, flutti ávarp. Vísir/Viktor Skátar spila alltaf sinn sess í hátíðarhöldunum. Vísir/Viktor Hér er öryggið í fyrirrúmi meðan brugðið er á leik. Vísir/Viktor Jónsi og Erna Hrönn stigu á stokk. Vísir/Viktor 17. júní Akureyri Mest lesið Slagsmál brutust út eftir árekstur Innlent Þessi fjórtán voru sæmd fálkaorðunni Innlent Ráðleggur Miðflokksmönnum að breyta um tón Innlent „Verulega áhugaverður fávitaskapur“ Innlent Öll áhöfnin talin af Erlent Keyrði rútu á 20 km/klst frá BSÍ í Hafnarfjörð: „Kannski á ég eftir að fá símtöl“ Innlent Rændu sjónvarpi og flúðu á brott Innlent Þrír fluttir eftir alvarlegt umferðarslys í Reykholti Innlent „Hann var orðinn svo ofboðslega kaldur“ Innlent Inga komin úr átján daga veikindaleyfi: „Hún getur náð okkur, veiran“ Innlent Fleiri fréttir Myndaveisla: Norðlendingar fögnuðu á 17. júní „Verulega áhugaverður fávitaskapur“ Myndaveisla: Þjóðhátíðardagur Íslendinga haldinn hátíðlegur Slagsmál brutust út eftir árekstur Rubio óskar Íslendingum til hamingju með daginn Þessi fjórtán voru sæmd fálkaorðunni Kölluð á vettvang vegna rifrildis þar sem annar tók upp hníf Sex þúsund símar nái mögulega ekki sambandi við Neyðarlínu Biðja allar stofnanir bæjarins um að flagga í allt sumar Ræða Höllu: Styrkleikar Íslendinga, samtakamáttur og skoðanaskipti Elín Hall er fjallkonan í ár Rændu sjónvarpi og flúðu á brott Sérsveitin kölluð til í nótt vegna vopnaburðar á hóteli í miðborginni Malbika í gegnum hólana í Vatnsdal Ráðleggur Miðflokksmönnum að breyta um tón Mælti sér mót við 12 ára stúlku á Snapchat Kennarar óttast framkvæmd símafrís Starfsemi hætt í Kristnesi vegna myglu Brottfararstöð eigi enga samleið með flugvallarrekstri Ekki óvenjulegt að konan gangi laus þrátt fyrir hrottalegar lýsingar Á ekki von á fleiri aflýsingum vegna mönnunar Bogi Nils í beinni, óvenjulegt sakamál, og Tiktok-ömmur Á sjúkrahús eftir að hafa kastast úr golfbíl Snúa bökum saman í sameiginlegri yfirlýsingu Þrír fluttir eftir alvarlegt umferðarslys í Reykholti Grét af vonbrigðum yfir því að hafa ekki stungið sig í hjartað Nei-kvæðir ungliðar sameinast gegn ESB Foreldrar Sólons óska eftir skýrslutökum yfir núverandi og fyrrverandi starfsmönnum Icelandair Skoða hvaða bílastæði megi aftur taka í notkun „Hún glímir ekki við geðræna erfiðleika“ Sjá meira