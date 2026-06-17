Innlent

Myndaveisla: Norð­lendingar fögnuðu á 17. júní

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Fjallkonan Anna María Antonsdóttir, nýstúdent frá Menntaskólanum á Akureyri, ásamt bæjarstjóranum Berglindi Ósk Guðmundsdóttur.
Fjallkonan Anna María Antonsdóttir, nýstúdent frá Menntaskólanum á Akureyri, ásamt bæjarstjóranum Berglindi Ósk Guðmundsdóttur. Vísir/Viktor

Landsmenn um allt land héldu upp á áttatíu og tveggja ára afmæli Lýðveldisins Íslands í dag. Viktor Freyr Arnarson, ljósmyndari Vísis, fangaði stemninguna á Akureyri.

Á Akureyri hélt skrúðganga frá Gamla húsmæðraskólanum suður í Lystigarðinn þar sem  hátíðarhöld fóru fram.

Á MA-túni og víðar var boðið upp á fjölbreytta afþreyingu: hoppukastala, andlitsmálningu, frisbígolf og fjölbreytt úrval matarvagna, svo eitthvað sé nefnt.

Lögregluþjónar klæddust hátíðarbúning í tilefni dagsins.Vísir/Viktor

Hlýða mátti á tónlist Lúðrasveitar Akureyrar undir stjórn Sóleyjar Bjarkar Einarsdóttur.Vísir/Viktor

Á þjóðhátíðardaginn má oft sjá fallega fornbíla á ferð. Vísir/Viktor

Kór eldri borgara söng undir stjórn Petru Bjarkar Pálsdóttur.Vísir/Viktor
Það er ekki 17. júní án hoppukastala. Vísir/Viktor

Berglind Ósk Guðmundsdóttir, nýr bæjarstjóri Akureyrar, flutti ávarp. Vísir/Viktor
Skátar spila alltaf sinn sess í hátíðarhöldunum. Vísir/Viktor

Hér er öryggið í fyrirrúmi meðan brugðið er á leik. Vísir/Viktor

Jónsi og Erna Hrönn stigu á stokk. Vísir/Viktor

17. júní Akureyri

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