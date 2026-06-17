Innlent

Biðja allar stofnanir bæjarins um að flagga í allt sumar

Agnar Már Másson skrifar
Nú má flagga allan sólarhringin frá maí til 15. ágúst.
Nú má flagga allan sólarhringin frá maí til 15. ágúst. Aðsend

Bæjarstjórn Reykjanesbæjar hefur beðið allar stofnanir bæjarins um að flagga íslenska þjóðfánanum allan sólarhringinn í sumar, sem má nú samkvæmt nýjum fánalögum. Auk þess hefur fáninn verið dreginn að húni við allar innkomuleiðir bæjarins.

„Það var eitt af mínum verkefnum í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd að leiða þverpólitíska sátt um breytingar á fánalögum svo að það megi fána allan sólarhringinn,“ segir Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri Reykjanesbæjar, í samtali við Vísi en hann hætti nýlega sem þingmaður Sjálfstæðisflokksins eftir að hann tók við sem bæjarstjóri í meirihlutasamstarfi Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins.

Lagabreytingarnar sem Vilhjálmur vísar til gera landsmönnum heimilt samkvæmt fánalögum að hafa íslenska fánann uppi allan sólarhringinn á tímabilinu 1. maí til 15. ágúst.

Það þarf því ekki að taka hann niður á nóttunni.

„Og við höfum nýtt þetta vel, nýjasti meirihluti í Reykjanesbæ, að flagga fánanum við ráðhús bæjarins,“ segir Vilhjálmur í samtali við Vísi.

„Og nú í aðdraganda 17. júní óskuðum við eftir því að fánanum yrði flaggað við allar stofnanir fyrir 17. júní og hann yrði látinn standa uppi til 15. ágúst,“ segir hann.

Þetta eigi við um allar stofnanir bæjarins, að því gefnu að við þær standi flaggstöng.

Þar að auki hafi fáninn verið dreginn að húni við allar innkomuleiðir bæjarins og mun þá einnig blasa við öllum þeim sem eiga leið fram hjá bænum.

„Við viljum nýta íslenska fánann, sem er sameiningartákn íslensku þjóðarinnar, og svona stoltið okkar til þess að bæta aðeins bæjarbraginn og ásýnd á bænum.“

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