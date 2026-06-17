Biðja allar stofnanir bæjarins um að flagga í allt sumar Agnar Már Másson skrifar 17. júní 2026 13:02 Nú má flagga allan sólarhringin frá maí til 15. ágúst. Aðsend Bæjarstjórn Reykjanesbæjar hefur beðið allar stofnanir bæjarins um að flagga íslenska þjóðfánanum allan sólarhringinn í sumar, sem má nú samkvæmt nýjum fánalögum. Auk þess hefur fáninn verið dreginn að húni við allar innkomuleiðir bæjarins. „Það var eitt af mínum verkefnum í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd að leiða þverpólitíska sátt um breytingar á fánalögum svo að það megi fána allan sólarhringinn,“ segir Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri Reykjanesbæjar, í samtali við Vísi en hann hætti nýlega sem þingmaður Sjálfstæðisflokksins eftir að hann tók við sem bæjarstjóri í meirihlutasamstarfi Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins. Lagabreytingarnar sem Vilhjálmur vísar til gera landsmönnum heimilt samkvæmt fánalögum að hafa íslenska fánann uppi allan sólarhringinn á tímabilinu 1. maí til 15. ágúst. Það þarf því ekki að taka hann niður á nóttunni. „Og við höfum nýtt þetta vel, nýjasti meirihluti í Reykjanesbæ, að flagga fánanum við ráðhús bæjarins,“ segir Vilhjálmur í samtali við Vísi. „Og nú í aðdraganda 17. júní óskuðum við eftir því að fánanum yrði flaggað við allar stofnanir fyrir 17. júní og hann yrði látinn standa uppi til 15. ágúst,“ segir hann. Þetta eigi við um allar stofnanir bæjarins, að því gefnu að við þær standi flaggstöng. Þar að auki hafi fáninn verið dreginn að húni við allar innkomuleiðir bæjarins og mun þá einnig blasa við öllum þeim sem eiga leið fram hjá bænum. „Við viljum nýta íslenska fánann, sem er sameiningartákn íslensku þjóðarinnar, og svona stoltið okkar til þess að bæta aðeins bæjarbraginn og ásýnd á bænum.“ Reykjanesbær Íslenski fáninn Sjálfstæðisflokkurinn Miðflokkurinn Mest lesið Ráðleggur Miðflokksmönnum að breyta um tón Innlent Rændu sjónvarpi og flúðu á brott Innlent Mette-Marit krónprinsessa fékk ný lungu í vel heppnaðri aðgerð Erlent Elín Hall er fjallkonan í ár Innlent Skopmyndateiknari skotinn til bana Erlent Sérsveitin kölluð til í nótt vegna vopnaburðar á hóteli í miðborginni Innlent Malbika í gegnum hólana í Vatnsdal Innlent Kennarar óttast framkvæmd símafrís Innlent Mælti sér mót við 12 ára stúlku á Snapchat Innlent Rex Heuermann leiddur fyrir dómara í dag Erlent Fleiri fréttir Biðja allar stofnanir bæjarins um að flagga í allt sumar Ræða Höllu: Styrkleikar Íslendinga, samtakamáttur og skoðanaskipti Elín Hall er fjallkonan í ár Rændu sjónvarpi og flúðu á brott Sérsveitin kölluð til í nótt vegna vopnaburðar á hóteli í miðborginni Malbika í gegnum hólana í Vatnsdal Ráðleggur Miðflokksmönnum að breyta um tón Mælti sér mót við 12 ára stúlku á Snapchat Kennarar óttast framkvæmd símafrís Starfsemi hætt í Kristnesi vegna myglu Brottfararstöð eigi enga samleið með flugvallarrekstri Ekki óvenjulegt að konan gangi laus þrátt fyrir hrottalegar lýsingar Á ekki von á fleiri aflýsingum vegna mönnunar Bogi Nils í beinni, óvenjulegt sakamál, og Tiktok-ömmur Á sjúkrahús eftir að hafa kastast úr golfbíl Snúa bökum saman í sameiginlegri yfirlýsingu Þrír fluttir eftir alvarlegt umferðarslys í Reykholti Grét af vonbrigðum yfir því að hafa ekki stungið sig í hjartað Nei-kvæðir ungliðar sameinast gegn ESB Foreldrar Sólons óska eftir skýrslutökum yfir núverandi og fyrrverandi starfsmönnum Icelandair Skoða hvaða bílastæði megi aftur taka í notkun „Hún glímir ekki við geðræna erfiðleika“ Vonast til að brottfararstöðin verði á Keflavíkurflugvelli Réttarhöld yfir Ming Ting halda áfram Símarnir í frí í skólum Reykjavíkur frá haustinu Hvalveiðiundirbúningur vonbrigði en styðja ekki aðgerðir Watson Sérsveitarmaður lagði hné á háls manns Alþingi á lokasprettinum: Þingstörfin gjörólík milli ára Veðrið best á höfuðborgarsvæðinu á þjóðhátíðardaginn Skilur ekki hvernig ríkið ætlar að komast undan ábyrgð Sjá meira