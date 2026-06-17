Leikkonan og söngkonan Elín Sif Halldórsdóttir er fjallkonan í ár. Lýðveldi Íslands er áttatíu og tveggja ára í dag og af því tilefni var blásið til hátíðarhalda víða um land og þar á meðal í Reykjavík. Að vanda hvíldi mikil leynd yfir því hver myndi fara með hlutverk fjallkonunnar þar til hún gengi út úr Alþingishúsinu klædd skautbúningnum.
Elín var í glæsilegum skautbúningi, sem er árið um kring í vörslu Árbæjarsafns, og við hann er stokkbelti með víniðarmunstri úr silfri og brjóstnæla í stíl. Hún flutti ávarp eftir Braga Valdimar Skúlason.
Fjallkonan er tákn Íslands en hún var fyrst nefnd í kvæði Bjarna Thorarensen, Eldgamla Ísafold, sem var ort á fyrsta áratug 19. aldar. Hugmyndin um konu sem tákn Íslands kom þó fram fyrr, í kvæði Eggerts Ólafssonar, Ofsjónir, frá árinu 1752.
Elín hefur skinið skært síðustu misseri. Hún einna þekktust fyrir leik sinn sem Vigdís í samnefndum þáttum um frú Vigdísi Finnbogadóttur og hefur að sama skapi verið að fylgja kvikmyndinni Ljósbrot víða um heim.
Í desember 2024 fór hún í viðtal á Vísi þar sem hún opnaði sig um að hafa veikst alvarlega í kjölfar kulnunar en náð að hlúa vel að sér og nálgast listina upp á nýtt með nýrri nálgun. Síðan þá hefur hún meðal annars ferðast mikið um Evrópu og komið fram á fjölmörgum rauðum dreglum.
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