Myndaveisla: Þjóðhátíðardagur Íslendinga haldinn hátíðlegur Áróra L Davíðsdóttir og Sigurgeir Þorkelsson skrifa 17. júní 2026 18:54 Guðni Th. Jóhannesson, forveri Höllu í embætti forseta, lagði til í kveðjuávarpi sínu til Alþingis að forseti tæki við flutningi hátíðarávarpsins af forsætisráðherra. Sú ósk hans gengur nú eftir annað árið í röð. Vísir/Lýður Lýðveldi Íslands er áttatíu og tveggja ára í dag og af því tilefni var blásið til hátíðarhalda víða um land og þar á meðal í Miðborg Reykjavíkur. Daskráin hófst í morgun á hátíðarstund lýðveldisins á Austurvelli. Þar flutti Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, hátíðarávarp, annað árið í röð. Halla hafði meðal annars orð á því að styrkleikar Íslendinga væru mikilvægir á tímum átaka, umbreytinga og óvissu og að fram undan væru mikilvægar ákvarðanir um framtíð Íslands í hátíðarávarpi á Austurvelli.Vísir/Lýður Söng- og leikkonan Elín Hall var valin Fjallkonan í Reykjavík í ár. Að vanda hvíldi mikil leynd yfir því hver myndi fara með hlutverk fjallkonunnar þar til hún gengi út úr Alþingishúsinu klædd skautbúningnum. „Ég kem til þín uggandi, þrasgjarna þjóð. Við þurfum að ræða málin.“ Svona hófst ávarpið eftir Braga Valdimar Skúlason sem Elín Hall flutti á Austurvelli í morgun.Vísir/Lýður Félagar úr Karlakór Rekjavíkur sungu við athöfnina. Ásamt þjóðsöngnum eru ávallt flutt kvæðin Hver á sér fegra föðurland, eftir skáldkonuna Huldu við lag Emils Thoroddsen, og Yfir voru ættarlandi, kvæði Steingríms Thorsteinsson sem Sigfús Einarsson samdi lag við. Vísir/Lýður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir er formaður Viðreisnar og utanríkisráðherra Íslands. Vísir/Lýður Hildur Björnsdóttir, til hægri, er nýr borgarstjóri Reykjavíkur. Síðar um daginn veitti hún viðurkenningu til borgarlistamanns Reykjavíkur árið 2026, Arnhildar Pálmadóttur arkitekts. Til vinstri er Björg Magnúsdóttir, forseti borgarstjórnar.Vísir/Lýður Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, mætti prúðbúin. Í bakgrunni má sjá Ólaf Adolfsson, oddvita flokksins í norðvesturkjördæmi. Vísir/Lýður Skrúðganga var leidd af skátum frá Austurvelli upp Suðurgötu, að Hólavallakikjugarði Vísir/Lýður Björg Magnúdóttir, forseti borgarstjórnar, lagði blómsveig frá Reykvíkingum Jóns Sigurðssonar og Ingibjargar Einarsdóttur konu hans.Vísir/Lýður Veður var með stilltasta móti þó sólin væri örlítið feimin.Vísir/Lýður Samkvæmt hefð leggja nýstúdentar blómsveig við styttu Jóns Sigurðssonar.Vísir/Lýður Gestir mættu prúðbúnir til hátíðarstundar á Austurvelli í morgun. Vísir/Lýður 17. júní Reykjavík Alþingi Borgarstjórn Forseti Íslands Mest lesið Þessi fjórtán voru sæmd fálkaorðunni Innlent Ráðleggur Miðflokksmönnum að breyta um tón Innlent Slagsmál brutust út eftir árekstur Innlent Rændu sjónvarpi og flúðu á brott Innlent Elín Hall er fjallkonan í ár Innlent Eins árs gamalt barn skotið til bana af lögreglumanni Erlent Biðja allar stofnanir bæjarins um að flagga í allt sumar Innlent Rex Heuermann fær lífstíðardóm Erlent Mette-Marit krónprinsessa fékk ný lungu í vel heppnaðri aðgerð Erlent Skopmyndateiknari skotinn til bana Erlent Fleiri fréttir Myndaveisla: Þjóðhátíðardagur Íslendinga haldinn hátíðlegur Slagsmál brutust út eftir árekstur Rubio óskar Íslendingum til hamingju með daginn Þessi fjórtán voru sæmd fálkaorðunni Kölluð á vettvang vegna rifrildis þar sem annar tók upp hníf Sex þúsund símar nái mögulega ekki sambandi við Neyðarlínu Biðja allar stofnanir bæjarins um að flagga í allt sumar Ræða Höllu: Styrkleikar Íslendinga, samtakamáttur og skoðanaskipti Elín Hall er fjallkonan í ár Rændu sjónvarpi og flúðu á brott Sérsveitin kölluð til í nótt vegna vopnaburðar á hóteli í miðborginni Malbika í gegnum hólana í Vatnsdal Ráðleggur Miðflokksmönnum að breyta um tón Mælti sér mót við 12 ára stúlku á Snapchat Kennarar óttast framkvæmd símafrís Starfsemi hætt í Kristnesi vegna myglu Brottfararstöð eigi enga samleið með flugvallarrekstri Ekki óvenjulegt að konan gangi laus þrátt fyrir hrottalegar lýsingar Á ekki von á fleiri aflýsingum vegna mönnunar Bogi Nils í beinni, óvenjulegt sakamál, og Tiktok-ömmur Á sjúkrahús eftir að hafa kastast úr golfbíl Snúa bökum saman í sameiginlegri yfirlýsingu Þrír fluttir eftir alvarlegt umferðarslys í Reykholti Grét af vonbrigðum yfir því að hafa ekki stungið sig í hjartað Nei-kvæðir ungliðar sameinast gegn ESB Foreldrar Sólons óska eftir skýrslutökum yfir núverandi og fyrrverandi starfsmönnum Icelandair Skoða hvaða bílastæði megi aftur taka í notkun „Hún glímir ekki við geðræna erfiðleika“ Vonast til að brottfararstöðin verði á Keflavíkurflugvelli Réttarhöld yfir Ming Ting halda áfram Sjá meira