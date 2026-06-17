Innlent

Myndaveisla: Þjóð­há­tíðar­dagur Ís­lendinga haldinn há­tíð­legur

Áróra L Davíðsdóttir og Sigurgeir Þorkelsson skrifa
Guðni Th. Jóhannesson, forveri Höllu í embætti forseta, lagði til í kveðjuávarpi sínu til Alþingis að forseti tæki við flutningi hátíðarávarpsins af forsætisráðherra. Sú ósk hans gengur nú eftir annað árið í röð.
Guðni Th. Jóhannesson, forveri Höllu í embætti forseta, lagði til í kveðjuávarpi sínu til Alþingis að forseti tæki við flutningi hátíðarávarpsins af forsætisráðherra. Sú ósk hans gengur nú eftir annað árið í röð. Vísir/Lýður

Lýðveldi Íslands er áttatíu og tveggja ára í dag og af því tilefni var blásið til hátíðarhalda víða um land og þar á meðal í Miðborg Reykjavíkur. 

Daskráin hófst í morgun á hátíðarstund lýðveldisins á Austurvelli. Þar flutti Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, hátíðarávarp, annað árið í röð. 

Halla hafði meðal annars orð á því að styrkleikar Íslendinga væru mikilvægir á tímum átaka, umbreytinga og óvissu og að fram undan væru mikilvægar ákvarðanir um framtíð Íslands í hátíðarávarpi á Austurvelli.Vísir/Lýður

Söng- og leikkonan Elín Hall var valin Fjallkonan í Reykjavík í ár. Að vanda hvíldi mikil leynd yfir því hver myndi fara með hlutverk fjallkonunnar þar til hún gengi út úr Alþingishúsinu klædd skautbúningnum.

„Ég kem til þín uggandi, þrasgjarna þjóð. Við þurfum að ræða málin.“ Svona hófst ávarpið eftir Braga Valdimar Skúlason sem Elín Hall flutti á Austurvelli í morgun.Vísir/Lýður
Félagar úr Karlakór Rekjavíkur sungu við athöfnina. Ásamt þjóðsöngnum eru ávallt flutt kvæðin Hver á sér fegra föðurland, eftir skáldkonuna Huldu við lag Emils Thoroddsen, og Yfir voru ættarlandi, kvæði Steingríms Thorsteinsson sem Sigfús Einarsson samdi lag við. Vísir/Lýður
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir er formaður Viðreisnar og utanríkisráðherra Íslands. Vísir/Lýður
Hildur Björnsdóttir, til hægri, er nýr borgarstjóri Reykjavíkur. Síðar um daginn veitti hún viðurkenningu til borgarlistamanns Reykjavíkur árið 2026, Arnhildar Pálmadóttur arkitekts. Til vinstri er Björg Magnúsdóttir, forseti borgarstjórnar.Vísir/Lýður
Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, mætti prúðbúin. Í bakgrunni má sjá Ólaf Adolfsson, oddvita flokksins í norðvesturkjördæmi. Vísir/Lýður
Skrúðganga var leidd af skátum frá Austurvelli upp Suðurgötu, að Hólavallakikjugarði Vísir/Lýður
Björg Magnúdóttir, forseti borgarstjórnar, lagði blómsveig frá Reykvíkingum Jóns Sigurðssonar og Ingibjargar Einarsdóttur konu hans.Vísir/Lýður

Veður var með stilltasta móti þó sólin væri örlítið feimin.Vísir/Lýður

Samkvæmt hefð leggja nýstúdentar blómsveig við styttu Jóns Sigurðssonar.Vísir/Lýður

Gestir mættu prúðbúnir til hátíðarstundar á Austurvelli í morgun. Vísir/Lýður

17. júní Reykjavík Alþingi Borgarstjórn Forseti Íslands

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