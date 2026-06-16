Mælti sér mót við 12 ára stúlku á Snapchat Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 16. júní 2026 22:05 Héraðsdómur Reykjavíkur mun taka málið fyrir. Vísir/Vilhelm Maður hefur verið ákærður í Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir að hafa ítrekað mælt sér mót við 12 ára stúlku í þeim tilgangi að áreita hana kynferðislega. Málið var þingfest í dag en maðurinn er ákærður fyrir nettælingu og kynferðislega áreitni gegn barni fyrir áðurtalda háttsemi. Atvikin sem um ræðir áttu sér stað á tímabilinu frá ágúst 2020 til október sama árs. Samkvæmt því er fram kemur í ákærunni mun maðurinn hafa í nokkur skipti sett í samband við stúlkuna í gegnum samfélagsmiðilinn Snapchat og eftir atvikum í gegnum aðra samfélagsmiðla. Hann er einnig ákærður fyrir að hafa í nokkur skipti er hann hitti stúlkuna kysst hana tungukossi auk þess sem hann kleip að minnsta kosti einu sinni í rass hennar utanklæða. Farið er fram á að ákærði verði dæmdur til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar. Þar að auki er sú krafa gerð af hálfu stúlkunnar að maðurinn verði dæmdur til að greiða henni 2,5 milljón króna í skaðabætur. Dómsmál Ofbeldi gegn börnum Kynferðisofbeldi Mest lesið Öll áhöfnin talin af Erlent „Hann var orðinn svo ofboðslega kaldur“ Innlent Þrír fluttir eftir alvarlegt umferðarslys í Reykholti Innlent Inga komin úr átján daga veikindaleyfi: „Hún getur náð okkur, veiran“ Innlent Fólk komi rautt í framan eins og humar Innlent Sérsveitarmaður lagði hné á háls manns Innlent Rússnesk freigáta skaut varúðarskotum að skútu í Ermarsundi Erlent Nei-kvæðir ungliðar sameinast gegn ESB Innlent Keyrði rútu á 20 km/klst frá BSÍ í Hafnarfjörð: „Kannski á ég eftir að fá símtöl“ Innlent Skilur ekki hvernig ríkið ætlar að komast undan ábyrgð Innlent Fleiri fréttir Mælti sér mót við 12 ára stúlku á Snapchat Kennarar óttast framkvæmd símafrís Starfsemi hætt í Kristnesi vegna myglu Brottfararstöð eigi enga samleið með flugvallarrekstri Ekki óvenjulegt að konan gangi laus þrátt fyrir hrottalegar lýsingar Á ekki von á fleiri aflýsingum vegna mönnunar Bogi Nils í beinni, óvenjulegt sakamál, og Tiktok-ömmur Á sjúkrahús eftir að hafa kastast úr golfbíl Snúa bökum saman í sameiginlegri yfirlýsingu Þrír fluttir eftir alvarlegt umferðarslys í Reykholti Grét af vonbrigðum yfir því að hafa ekki stungið sig í hjartað Nei-kvæðir ungliðar sameinast gegn ESB Foreldrar Sólons óska eftir skýrslutökum yfir núverandi og fyrrverandi starfsmönnum Icelandair Skoða hvaða bílastæði megi aftur taka í notkun „Hún glímir ekki við geðræna erfiðleika“ Vonast til að brottfararstöðin verði á Keflavíkurflugvelli Réttarhöld yfir Ming Ting halda áfram Símarnir í frí í skólum Reykjavíkur frá haustinu Hvalveiðiundirbúningur vonbrigði en styðja ekki aðgerðir Watson Sérsveitarmaður lagði hné á háls manns Alþingi á lokasprettinum: Þingstörfin gjörólík milli ára Veðrið best á höfuðborgarsvæðinu á þjóðhátíðardaginn Skilur ekki hvernig ríkið ætlar að komast undan ábyrgð Plastbarkadómi áfrýjað og hvalavinir ósáttir við ráðherra Þrjár vikur til stefnu í umfangsmiklu fíkniefnamáli Í gæsluvarðhald eftir ofsóknir í garð konu og barna hennar Inga komin úr átján daga veikindaleyfi: „Hún getur náð okkur, veiran“ Tveir í gæsluvarðhaldi vegna stunguárásar Ríkið áfrýjar dómi í plastbarkamáli „Hann var orðinn svo ofboðslega kaldur“ Sjá meira