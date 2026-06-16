Innlent

Mælti sér mót við 12 ára stúlku á Snapchat

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Héraðsdómur Reykjavíkur mun taka málið fyrir.
Héraðsdómur Reykjavíkur mun taka málið fyrir. Vísir/Vilhelm

Maður hefur verið ákærður í Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir að hafa ítrekað mælt sér mót við 12 ára stúlku í þeim tilgangi að áreita hana kynferðislega.

Málið var þingfest í dag en maðurinn er ákærður fyrir nettælingu og kynferðislega áreitni gegn barni fyrir áðurtalda háttsemi. Atvikin sem um ræðir áttu sér stað á tímabilinu frá ágúst 2020 til október sama árs.

Samkvæmt því er fram kemur í ákærunni mun maðurinn hafa í nokkur skipti sett í samband við stúlkuna í gegnum samfélagsmiðilinn Snapchat og eftir atvikum í gegnum aðra samfélagsmiðla.

Hann er einnig ákærður fyrir að hafa í nokkur skipti er hann hitti stúlkuna kysst hana tungukossi auk þess sem hann kleip að minnsta kosti einu sinni í rass hennar utanklæða.

Farið er fram á að ákærði verði dæmdur til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar. Þar að auki er sú krafa gerð af hálfu stúlkunnar að maðurinn verði dæmdur til að greiða henni 2,5 milljón króna í skaðabætur.

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