Þessi fjórtán voru sæmd fálkaorðunni Freyja Þórisdóttir skrifar 17. júní 2026 14:59 Forseti Íslands, Halla Tómasdóttir, flutti hátíðarræðu á Austurvelli á árvissri athöfn í tilefni þjóðhátíðardagsins. Vísir/Lýður Valberg Halla Tómasdóttir forseti sæmdi í dag fjórtán manns heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu við hátíðlega athöfn á Bessastöðum. Þeirra á meðal eru rithöfundurinn Andri Snær Magnason, matreiðslumeistarinn Hrefna Sætran og fyrirliði Grindavíkur í körfuknattleik, Ólafur Ólafsson. Hin íslenska fálkaorða er íslensk heiðursviðurkenning sem veitt er einstaklingum, bæði íslenskum og erlendum, en forseti Íslands sæmir íslenska ríkisborgara fálkaorðunni tvisvar á ári, 1. janúar og 17. júní. Í ár voru það átta karlmenn og sex konur sem hlutu heiðursmerkið. Var þetta í fjórða skipti sem Halla veitir riddarakrossinn eftir að hún tók við embætti forseta Íslands. Að neðan má sjá lista yfir þau sem voru sæmd fálkaorðunni fyrr í dag. 1. Andri Snær Magnason, rithöfundur, fyrir skapandi störf í þágu framtíðar.2. Anna Björnsdóttir, kórstjóri, fyrir störf að mennta-, menningar- og félagsmálum í heimabyggð.3. Ásdís Thoroddsen, leikstjóri, fyrir framlag til miðlunar á íslenskri menningararfleifð.4. Ásgeir Haraldsson, barnalæknir og prófessor emeritus, fyrir fjölþætt störf á sviði barnalækninga og ónæmisfræða.5. Hákon Ingvi Hansson, dýralæknir, fyrir framlag til atvinnumála og samfélagsmála í heimabyggð.6. Hrefna Sætran, matreiðslumeistari, fyrir frumkvöðla- og uppbyggingarstarf í matreiðslu og veitingahúsarekstri.7. Hreinn Valdimarsson, hljóðmeistari, fyrir framlag til hljóðvinnslu og varðveislu hljóðminja.8. Karólína Elísabetardóttir, bóndi, fyrir frumkvöðlastarf í baráttunni gegn riðu í sauðfé.9. Kolbrún Elfa Sigurðardóttir, kennari og fornfræðingur, fyrir framlag í þágu menntamála og klassískrar menntunar.10. Miyako Þórðarson, prestur, fyrir störf í þágu heyrnarlausra.11. Ólafur Arnalds, jarðvegsfræðingur, fyrir frumkvöðlastarf í rannsóknum á íslenskri náttúru og miðlun þeirra.12. Ólafur Ólafsson, fyrirliði og körfuknattleiksmaður, fyrir forystuhlutverk fyrir sína heimabyggð á krefjandi tímum.13. Sigurbjörg Árnadóttir, formaður Vitafélagsins - íslensk strandmenning, fyrir störf í þágu íslenskrar þjóðmenningar.14. Þorsteinn Eggertsson,textahöfundur, fyrir framlag til íslenskrar dægurmenningar. Vill veita björgunarfólkinu viðurkenningu Fálkaorðan Halla Tómasdóttir Forseti Íslands Mest lesið Ráðleggur Miðflokksmönnum að breyta um tón Innlent Rændu sjónvarpi og flúðu á brott Innlent Elín Hall er fjallkonan í ár Innlent Mette-Marit krónprinsessa fékk ný lungu í vel heppnaðri aðgerð Erlent Skopmyndateiknari skotinn til bana Erlent Biðja allar stofnanir bæjarins um að flagga í allt sumar Innlent Malbika í gegnum hólana í Vatnsdal Innlent Sérsveitin kölluð til í nótt vegna vopnaburðar á hóteli í miðborginni Innlent Rex Heuermann leiddur fyrir dómara í dag Erlent Mælti sér mót við 12 ára stúlku á Snapchat Innlent Fleiri fréttir Þessi fjórtán voru sæmd fálkaorðunni Kölluð á vettvang vegna rifrildis þar sem annar tók upp hníf Sex þúsund símar nái mögulega ekki sambandi við Neyðarlínu Biðja allar stofnanir bæjarins um að flagga í allt sumar Ræða Höllu: Styrkleikar Íslendinga, samtakamáttur og skoðanaskipti Elín Hall er fjallkonan í ár Rændu sjónvarpi og flúðu á brott Sérsveitin kölluð til í nótt vegna vopnaburðar á hóteli í miðborginni Malbika í gegnum hólana í Vatnsdal Ráðleggur Miðflokksmönnum að breyta um tón Mælti sér mót við 12 ára stúlku á Snapchat Kennarar óttast framkvæmd símafrís Starfsemi hætt í Kristnesi vegna myglu Brottfararstöð eigi enga samleið með flugvallarrekstri Ekki óvenjulegt að konan gangi laus þrátt fyrir hrottalegar lýsingar Á ekki von á fleiri aflýsingum vegna mönnunar Bogi Nils í beinni, óvenjulegt sakamál, og Tiktok-ömmur Á sjúkrahús eftir að hafa kastast úr golfbíl Snúa bökum saman í sameiginlegri yfirlýsingu Þrír fluttir eftir alvarlegt umferðarslys í Reykholti Grét af vonbrigðum yfir því að hafa ekki stungið sig í hjartað Nei-kvæðir ungliðar sameinast gegn ESB Foreldrar Sólons óska eftir skýrslutökum yfir núverandi og fyrrverandi starfsmönnum Icelandair Skoða hvaða bílastæði megi aftur taka í notkun „Hún glímir ekki við geðræna erfiðleika“ Vonast til að brottfararstöðin verði á Keflavíkurflugvelli Réttarhöld yfir Ming Ting halda áfram Símarnir í frí í skólum Reykjavíkur frá haustinu Hvalveiðiundirbúningur vonbrigði en styðja ekki aðgerðir Watson Sérsveitarmaður lagði hné á háls manns Sjá meira