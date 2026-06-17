Innlent

Þessi fjór­tán voru sæmd fálka­orðunni

Freyja Þórisdóttir skrifar
Forseti Íslands, Halla Tómasdóttir, flutti hátíðarræðu á Austurvelli á árvissri athöfn í tilefni þjóðhátíðardagsins.
Forseti Íslands, Halla Tómasdóttir, flutti hátíðarræðu á Austurvelli á árvissri athöfn í tilefni þjóðhátíðardagsins. Vísir/Lýður Valberg

Halla Tómasdóttir forseti sæmdi í dag fjórtán manns heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu við hátíðlega athöfn á Bessastöðum. Þeirra á meðal eru rithöfundurinn Andri Snær Magnason, matreiðslumeistarinn Hrefna Sætran og fyrirliði Grindavíkur í körfuknattleik, Ólafur Ólafsson.

Hin íslenska fálkaorða er íslensk heiðursviðurkenning sem veitt er einstaklingum, bæði íslenskum og erlendum, en forseti Íslands sæmir íslenska ríkisborgara fálkaorðunni tvisvar á ári, 1. janúar og 17. júní. Í ár voru það átta karlmenn og sex konur sem hlutu heiðursmerkið. Var þetta í fjórða skipti sem Halla veitir riddarakrossinn eftir að hún tók við embætti forseta Íslands.

Að neðan má sjá lista yfir þau sem voru sæmd fálkaorðunni fyrr í dag.

1. Andri Snær Magnason, rithöfundur, fyrir skapandi störf í þágu framtíðar.

2. Anna Björnsdóttir, kórstjóri, fyrir störf að mennta-, menningar- og félagsmálum í heimabyggð.

3. Ásdís Thoroddsen, leikstjóri, fyrir framlag til miðlunar á íslenskri menningararfleifð.

4. Ásgeir Haraldsson, barnalæknir og prófessor emeritus, fyrir fjölþætt störf á sviði barnalækninga og ónæmisfræða.

5. Hákon Ingvi Hansson, dýralæknir, fyrir framlag til atvinnumála og samfélagsmála í heimabyggð.

6. Hrefna Sætran, matreiðslumeistari, fyrir frumkvöðla- og uppbyggingarstarf í matreiðslu og veitingahúsarekstri.

7. Hreinn Valdimarsson, hljóðmeistari, fyrir framlag til hljóðvinnslu og varðveislu hljóðminja.

8. Karólína Elísabetardóttir, bóndi, fyrir frumkvöðlastarf í baráttunni gegn riðu í sauðfé.

9. Kolbrún Elfa Sigurðardóttir, kennari og fornfræðingur, fyrir framlag í þágu menntamála og klassískrar menntunar.

10. Miyako Þórðarson, prestur, fyrir störf í þágu heyrnarlausra.

11. Ólafur Arnalds, jarðvegsfræðingur, fyrir frumkvöðlastarf í rannsóknum á íslenskri náttúru og miðlun þeirra.

12. Ólafur Ólafsson, fyrirliði og körfuknattleiksmaður, fyrir forystuhlutverk fyrir sína heimabyggð á krefjandi tímum.

13. Sigurbjörg Árnadóttir, formaður Vitafélagsins - íslensk strandmenning, fyrir störf í þágu íslenskrar þjóðmenningar.

14. Þorsteinn Eggertsson,textahöfundur, fyrir framlag til íslenskrar dægurmenningar.

Vill veita björgunarfólkinu viður­kenningu

Fálkaorðan Halla Tómasdóttir Forseti Íslands

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