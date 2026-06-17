Sérsveitin aðstoðaði lögregluna á höfuðborgarsvæðinu í gærkvöldi og í nótt vegna tilkynningar sem þeim barst um að maður væri vopnaður hníf á hóteli í miðborg Reykjavíkur. Hann á að hafa verið að ógna öðrum manni en maðurinn var handtekinn og vistaður í fangaklefa.
Er þetta meðal þeirra mála sem skráð voru í kerfi lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu frá því klukkan 17:00 í gær og til klukkan 05:00 í morgun. Alls voru níutíu og eitt mál skráð en það gistu að minnsta kosti sjö í fangaklefa fram á morgun.
Í Reykjavík barst einnig tilkynning um mann sem vegfarendur sáu aka bifreið sinni utan í nokkrar aðrar bifreiðar og var hann handtekinn og vistaður í fangaklefa. Talsvert var um að afskipti væru höfð af ökumönnum vegna gruns um akstur undir áhrifum fíkniefna og áfengis.
Framinn var þjófnaður í þremur mismunandi verslunum, í hverfi 201, 108 og 210, en í einni þeirra komust þjófarnir á brott með þýfið og er málið enn í rannsókn að svo stöddu. Í umdæmi lögreglustöðvar þrjú, sem sinnir verkefnum í Kópavogi og Breiðholti, var ökumaður bifreiðar sektaður fyrir að aka bifreiðinni á gangstétt. Hann játaði brotið þegar lögregluna bar að garði og kvaðst hafa verið að stytta sér leið.
Tveir menn í annarlegu ástandi ógnuðu vegfarendum í hverfi 110 en lögreglan á Stöð 4 sinnti útkallinu og var mönnunum vísað á brott án vandræða. Í sama umdæmi var leigubílstjóri í vandræðum með farþega sem neitaði að borga fyrir farið. Farþeginn sá að sér þegar lögreglu bar að og borgaði.