Fjórir eru sagðir hafa rænt sjónvarpi úr Costco á opnunartíma í gærkvöldi. Lögregla segir mennina sjást á upptöku en ekki hafi náðst að hafa uppi á þeim.
Í tilkynningu lögreglu um störf gærkvöldsins og næturinnar segir að framinn hafi verið þjófnaður í verslun í Garðabæ. Skúli Jónsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, staðfestir í samtali við Vísi að umrædd verslun hafi verið Costco.
Mennirnir hafi gengið inn í Costco á sjöunda tímanum í gærkvöldi, stolið stóru sjónvarpi og flúið á brott. Mennirnir sjáist á upptöku en ekki hafi náðst að hafa uppi á þeim. Málið segir hann vera til rannsóknar.
Einnig hafi lögreglan komið að búðarhnupli í tveimur öðrum verslunum í gærkvöldi, Krónunni og Hagkaup, en þar hafi þjófarnir verið staðnir að verki á staðnum.