Öll starfsemi Sjúkrahússins á Akureyri verður færð af Kristnesi í Eyjafjarðarsveit og til Akureyrar um óákveðinn tíma. Mygla fannst fyrr á árinu á Kristnesspítala.
Akureyri.net greinir frá því að eftir ítarlega skoðun og greiningu á húsnæðinu þyki ljóst að það sé óhæft fyrir heilbrigðisþjónustu. Starfsemin verður flutt seinna í sumar.
Samkvæmt umfjöllun miðilsins hefur SAk verið með endurhæfingarþjónustu í Kristnesi sem þykir ekki forsvaranlegt að halda áfram í ljósi aðstæðna í húsnæðinu.
Unnið er að því að koma dag- og göngudeildarhluta þjónustunnar í Kristnesi fyrir í nýju 815 fermetra leiguhúsnæði á Akureyri. Starfsemin þar muni hefjast í september en það á að vera hægt að veita allt að tuttugu skjólstæðingum þjónustu á dag- og göngudeild. Auk þess verði sex legurými fyrir endurhæfingarsjúklinga tekin í notkun á skurðlækningadeild SAk í byrjun ágúst.
„Okkur er mikið í mun að standa vörð um endurhæfingarþjónustu sem og aðra þjónustu SAk, þrátt fyrir þessar krefjandi aðstæður í húsnæðismálum, enda er þjónustan sjúklingum og aðstandendum þeirra afar mikilvæg,“ hefur Akureyri.net eftir Guðjóni Haukssyni forstjóra Sjúkrahússins á Akureyri.
„Fram undan er umfangsmikið verkefni sem kallar á samvinnu, lausnamiðaða hugsun og sveigjanleika. Innan SAk er til staðar bæði mikil sérfræðiþekking og mikill vilji til að tryggja góða þjónustu. Ég er sannfærður um að með sameiginlegu átaki munum við takast á við þessar áskoranir, samhliða því að leggja grunn að öflugri endurhæfingarþjónustu til framtíðar.“