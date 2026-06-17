Innlent

Rubio óskar Ís­lendingum til hamingju með daginn

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Marco Rubio er utanríkisráðherra Bandaríkjanna.
Marco Rubio er utanríkisráðherra Bandaríkjanna. Getty/Joe Raedle

Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, óskar landsmönnum til hamingju með áttatíu og tveggja ára afmæli lýðveldisins í Facebook-kveðju. Hann segir Bandaríkin hlakka til áframhaldandi árangurríks samstarfs.

Í kveðju sem er birt á Facebook-síðu bandaríska sendiráðsins óskar Rubio Íslendingum til hamingju með þjóðhátíðardaginn fyrir hönd Bandaríkjanna. 

Í kveðjunni minnist hann meðal annars á að 75 ár séu liðin frá því varnarsamningur Bandaríkjanna og Íslands var undirritaður og segir það hafa tryggt stöðugleika á norðurslóðum. 

Hann segir nýsköpun Íslendinga, meðal annars á sviði orkumála og gagnavera, knýja áfram viðskiptatækifæri sem gagnist þjóðunum báðum og segist hlakka til áframhaldandi árangurríks samstarfs. 

Bandaríkin 17. júní

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