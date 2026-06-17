Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, óskar landsmönnum til hamingju með áttatíu og tveggja ára afmæli lýðveldisins í Facebook-kveðju. Hann segir Bandaríkin hlakka til áframhaldandi árangurríks samstarfs.
Í kveðju sem er birt á Facebook-síðu bandaríska sendiráðsins óskar Rubio Íslendingum til hamingju með þjóðhátíðardaginn fyrir hönd Bandaríkjanna.
Í kveðjunni minnist hann meðal annars á að 75 ár séu liðin frá því varnarsamningur Bandaríkjanna og Íslands var undirritaður og segir það hafa tryggt stöðugleika á norðurslóðum.
Hann segir nýsköpun Íslendinga, meðal annars á sviði orkumála og gagnavera, knýja áfram viðskiptatækifæri sem gagnist þjóðunum báðum og segist hlakka til áframhaldandi árangurríks samstarfs.