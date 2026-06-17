Innlent

Sex þúsund símar nái mögu­lega ekki sam­bandi við Neyðarlínu

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Hrafnkell Gíslason, forstjóri Fjarskiptastofu
Hrafnkell Gíslason, forstjóri Fjarskiptastofu

Forstjóri Fjarskiptastofu segir að um sex þúsund símtæki á landsvísu gætu verið í þeirri stöðu að ná ekki í Neyðarlínuna undir ákveðnum kringumstæðum í kjölfar lokana fjarskiptafélaganna á 2G og 3G kerfum. Þetta séu helst eldri símar sem noti gömlu fjarskiptakerfin til að hringja neyðarsímtöl. 

Hrafnkell V. Gíslason, forstjóri Fjarskiptastofu, segir að um sex þúsund símar, eða eitt prósent símtækja á landinu, geti verið í þeirri stöðu að ná ekki í gegn þegar hringt er í Neyðarlínuna í tilteknum aðstæðum. Hann segir hlutfallið lágt en að „sex þúsund er sex þúsund of mikið“.

Hrafnkell var viðmælandi í Reykjavík Síðdegis í gær.

Í spilaranum má hlusta á viðtalið í heild sinni:

Það geti verið fjölmargar ástæður fyrir því að símar virki ekki sem skyldi, en ástæðurnar séu einkum tvær. 

Annars vegar fari eldri símtæki í „neyðarham“ þegar hringd eru símtöl í Neyðarlínuna. Í slíkum ham noti eldri símar gömlu fjarskiptakerfin, þ.e. 2g og 3g kerfi, til að afgreiða neyðarsímtölin. Símar nái því ekki sambandi við fjarskiptakerfi til þess að afgreiða símtal í Neyðarlínu þó svo að hægt sé að hringja í öll önnur símanúmer á landinu.  Þau kerfi hefðu þótt öflug á sínum tíma þegar ákvörðunin var tekin að láta þau afgreiða neyðarsímtöl. Nú þyki nýju kerfin, 4g og 5g, miklu öflugri. 

Fjarskiptafélögin í samstarfi við Neyðarlínuna hafa sett upp prufunúmer: 1280.

Þegar hringt er í númerið fer síminn í svipaðan neyðarham og þegar hringt er í Neyðarlínuna. Þá er hægt að greina hvort fólk geti hringt slík símtöl úr símum sínum eða ekki.

Umrædd símtæki séu mikill minnihluta símtækja hérlendis. Helst séu þetta eldri símar, fjögurra ára gamlir og eldri, sem ekki er búið að uppfæra eða sem ekki næst að uppfæra. 

Hins vegar séu örfá tilvik um það að símar sem noti nýju fjarskiptakerfin séu ekki með rétt uppsetta talþjónustu, þ.e. samkvæmt tilteknum talstaðli. Það geti valdið því að engin símtöl fari í gegn í tilteknu símtæki. Hrafnkell segir þó þá sem glími við þetta vandamál hafi líklega orðið varir við það fremur snemma, enda fari engin símtöl í gegn. 

Í fyrra tilvikinu sé þó erfiðara að átta sig á því að það sé vandamál til staðar, þar sem einungis neyðarsímtöl fari ekki í gegn vegna neyðarhamsins. 

Fjarskiptafélögin standa að lokunum eldri kerfanna, segir Hrafnkell. Allir viðskiptavinir félaganna hafi verið upplýstir um lokunina, annaðhvort með skilaboðum eða símtali. 

Fjarskipti

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