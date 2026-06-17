Sex þúsund símar nái mögulega ekki sambandi við Neyðarlínu Áróra L Davíðsdóttir skrifar 17. júní 2026 13:27 Hrafnkell Gíslason, forstjóri Fjarskiptastofu Forstjóri Fjarskiptastofu segir að um sex þúsund símtæki á landsvísu gætu verið í þeirri stöðu að ná ekki í Neyðarlínuna undir ákveðnum kringumstæðum í kjölfar lokana fjarskiptafélaganna á 2G og 3G kerfum. Þetta séu helst eldri símar sem noti gömlu fjarskiptakerfin til að hringja neyðarsímtöl. Hrafnkell V. Gíslason, forstjóri Fjarskiptastofu, segir að um sex þúsund símar, eða eitt prósent símtækja á landinu, geti verið í þeirri stöðu að ná ekki í gegn þegar hringt er í Neyðarlínuna í tilteknum aðstæðum. Hann segir hlutfallið lágt en að „sex þúsund er sex þúsund of mikið“. Hrafnkell var viðmælandi í Reykjavík Síðdegis í gær. Í spilaranum má hlusta á viðtalið í heild sinni: Það geti verið fjölmargar ástæður fyrir því að símar virki ekki sem skyldi, en ástæðurnar séu einkum tvær. Annars vegar fari eldri símtæki í „neyðarham“ þegar hringd eru símtöl í Neyðarlínuna. Í slíkum ham noti eldri símar gömlu fjarskiptakerfin, þ.e. 2g og 3g kerfi, til að afgreiða neyðarsímtölin. Símar nái því ekki sambandi við fjarskiptakerfi til þess að afgreiða símtal í Neyðarlínu þó svo að hægt sé að hringja í öll önnur símanúmer á landinu. Þau kerfi hefðu þótt öflug á sínum tíma þegar ákvörðunin var tekin að láta þau afgreiða neyðarsímtöl. Nú þyki nýju kerfin, 4g og 5g, miklu öflugri. Fjarskiptafélögin í samstarfi við Neyðarlínuna hafa sett upp prufunúmer: 1280. Þegar hringt er í númerið fer síminn í svipaðan neyðarham og þegar hringt er í Neyðarlínuna. Þá er hægt að greina hvort fólk geti hringt slík símtöl úr símum sínum eða ekki. Umrædd símtæki séu mikill minnihluta símtækja hérlendis. Helst séu þetta eldri símar, fjögurra ára gamlir og eldri, sem ekki er búið að uppfæra eða sem ekki næst að uppfæra. Hins vegar séu örfá tilvik um það að símar sem noti nýju fjarskiptakerfin séu ekki með rétt uppsetta talþjónustu, þ.e. samkvæmt tilteknum talstaðli. Það geti valdið því að engin símtöl fari í gegn í tilteknu símtæki. Hrafnkell segir þó þá sem glími við þetta vandamál hafi líklega orðið varir við það fremur snemma, enda fari engin símtöl í gegn. Í fyrra tilvikinu sé þó erfiðara að átta sig á því að það sé vandamál til staðar, þar sem einungis neyðarsímtöl fari ekki í gegn vegna neyðarhamsins. Fjarskiptafélögin standa að lokunum eldri kerfanna, segir Hrafnkell. Allir viðskiptavinir félaganna hafi verið upplýstir um lokunina, annaðhvort með skilaboðum eða símtali. Fjarskipti Mest lesið Ráðleggur Miðflokksmönnum að breyta um tón Innlent Rændu sjónvarpi og flúðu á brott Innlent Mette-Marit krónprinsessa fékk ný lungu í vel heppnaðri aðgerð Erlent Elín Hall er fjallkonan í ár Innlent Skopmyndateiknari skotinn til bana Erlent Sérsveitin kölluð til í nótt vegna vopnaburðar á hóteli í miðborginni Innlent Malbika í gegnum hólana í Vatnsdal Innlent Kennarar óttast framkvæmd símafrís Innlent Mælti sér mót við 12 ára stúlku á Snapchat Innlent Rex Heuermann leiddur fyrir dómara í dag Erlent Fleiri fréttir Biðja allar stofnanir bæjarins um að flagga í allt sumar Ræða Höllu: Styrkleikar Íslendinga, samtakamáttur og skoðanaskipti Elín Hall er fjallkonan í ár Rændu sjónvarpi og flúðu á brott Sérsveitin kölluð til í nótt vegna vopnaburðar á hóteli í miðborginni Malbika í gegnum hólana í Vatnsdal Ráðleggur Miðflokksmönnum að breyta um tón Mælti sér mót við 12 ára stúlku á Snapchat Kennarar óttast framkvæmd símafrís Starfsemi hætt í Kristnesi vegna myglu Brottfararstöð eigi enga samleið með flugvallarrekstri Ekki óvenjulegt að konan gangi laus þrátt fyrir hrottalegar lýsingar Á ekki von á fleiri aflýsingum vegna mönnunar Bogi Nils í beinni, óvenjulegt sakamál, og Tiktok-ömmur Á sjúkrahús eftir að hafa kastast úr golfbíl Snúa bökum saman í sameiginlegri yfirlýsingu Þrír fluttir eftir alvarlegt umferðarslys í Reykholti Grét af vonbrigðum yfir því að hafa ekki stungið sig í hjartað Nei-kvæðir ungliðar sameinast gegn ESB Foreldrar Sólons óska eftir skýrslutökum yfir núverandi og fyrrverandi starfsmönnum Icelandair Skoða hvaða bílastæði megi aftur taka í notkun „Hún glímir ekki við geðræna erfiðleika“ Vonast til að brottfararstöðin verði á Keflavíkurflugvelli Réttarhöld yfir Ming Ting halda áfram Símarnir í frí í skólum Reykjavíkur frá haustinu Hvalveiðiundirbúningur vonbrigði en styðja ekki aðgerðir Watson Sérsveitarmaður lagði hné á háls manns Alþingi á lokasprettinum: Þingstörfin gjörólík milli ára Veðrið best á höfuðborgarsvæðinu á þjóðhátíðardaginn Skilur ekki hvernig ríkið ætlar að komast undan ábyrgð Sjá meira