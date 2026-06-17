Íbúar Vatnsdals í Húnaþingi sjá fram á umtalsverðar vegarbætur með lagningu bundins slitlags á þrettán kílómetra vegarkafla. Vanda þarf sérstaklega til verksins þar sem kaflinn liggur í gegnum friðlýsta Vatnsdalshóla.
Í kvöldfréttum Sýnar máttu sjá myndir frá vegagerð í Vatnsdal en Vörubílstjórafélagið Mjölnir á Selfossi hóf í desember að styrkja og breikka veginn. Tíu manna hópur verktakans fór þó ekki á fullt fyrr en í vor. En hvað eru Sunnlendingar að flækjast í vegagerð norðanlands?
„Hér er fínt að vera,“ svarar Atli Guðjónsson, verkstjóri hjá VBF Mjölni.
„Við erum búin að vera hérna norðanlands síðustu fjögur árin.“
-Og eruð þið þá bara alltaf lægstbjóðendur? Undirbjóðið hérna Norðlendingana?
„Þeir eiga bara ekkert roð í okkur,“ svarar Atli hlæjandi hér í sjónvarpsfrétt Sýnar:
Upphaflega stóð til að endurbyggja fimmtán kílómetra í vestanverðum Vatnsdal en í útboðinu var vegalengdin skorin niður í níu. Tilboð Mjölnis upp á 77 prósent af kostnaðaráætlun, eða 550 milljónir króna, gaf hins vegar færi á að bæta í.
„Þetta eru þrettán kílómetrar í heildina,“ segir verkstjórinn.
Sem þýðir að búið er að stækka verkið aftur, úr níu kílómetrum upp í þrettán.
Vegarkaflinn liggur um fagra náttúru, þar á meðal um Vatnsdalshóla.
„Hólarnir eru allir friðaðir og það þarf að fara varlega í kringum þá.“
-Þið vandið ykkur að gera þetta vel?
„Já, já, við erum með einvalalið.“
Bændurnir á Hnjúki sjá fram á að losna við þjóðvegarykið.
„Vegurinn er alveg um bæjarhlaðið hjá okkur og þetta er mikill sandvegur. Það eru mjög þurr sumur hérna, rignir lítið. Það er alveg ofboðslegt ryk sem gengur yfir hlaðið og íbúðarhúsið og annað,“ segir Sigurður Rúnar Magnússon, bóndi og vinnuvélaverktaki á Hnjúki, en hann starfar einnig við vegagerðina um dalinn.
Á bænum Vatnsdalshólum sér listakonan Dóra Sigurðardóttir fram á að auðveldara verði fyrir ferðahópa að heimsækja galleríið hennar því heimreiðin verður lagfærð.
„Hún er svolítið erfið núna og svo verður breikkað og þá komast rúturnar hérna heim. En núna koma einkabílarnir,“ segir Dóra.
Bændurnir á Kornsá, þau Birgir Þór Haraldsson og Harpa Birgisdóttir, vonast til að slitlagið nái alla leið til þeirra. Lenging verksins upp í þrettán kílómetra ætti að duga til að ná að Kornsá.
„Já, við vonum það. Það er nú búið að stytta þetta og lengja á víxl eftir því svona hver er við stjórnvölinn hverju sinni. En þetta er alla vega byrjað. Það var mjög gaman að sjá vegavinnutækin komin hérna á staðinn,“ segir Birgir.
Hluti vegarins verður kominn með bundið slitlag strax í sumar.
„Í sumar á þessum hluta, helmingnum,“ segir Atli verkstjóri
-Og hvað verður það stór hluti?
„Það verða fimm kílómetrar.“
Þótt verklok séu tímasett 15. október 2027 verður slitlagið á allan kaflann, frá gatnamótum hringvegarins við Ólafslund að Kornsá, líklegast komið fyrr.
„Já, þetta verður komið um mitt næsta sumar, slitlag á þetta,“ svarar verkstjóri Mjölnis.
Vegagerðin vonast til að liðlega tvöhundruð kílómetrar af malarvegum á landinu verði malbikaðir á næstu fimm árum. Innviðaráðherra segir mikið ákall úr dreifbýlinu að fá bundið slitlag á sveitavegi.
Átaks er þörf til að byggja upp sveitavegi landsins, að mati forseta sveitarstjórnar Húnabyggðar. Hann telur athugandi að slaka á kröfum um umferðarhraða ef það mætti verða til þess að malbik kæmist á fleiri kílómetra.
Malarvegir í byggðum landsins eiga að heyra til fortíðinni, að mati sveitarstjóra Hörgársveitar, sem kallar eftir stórátaki í lagningu bundins slitlags á sveitavegi.
Malarvegir hamla því að ferðaþjónusta geti eflst í Dalasýslu sem mótvægi við samdrætti í landbúnaði, að mati forystumanna í héraðinu. Þar er kallað eftir alvöru byggðastefnu fyrir kosningar.