Sýndi miklar tilfinningar eftir fyrsta markið Andri Broddason skrifar 17. júní 2026 18:31 Lionel Messi brast í grát eftir fyrsta mark hans gegn Alsír í gær. Veikindi hrjá föður hans sem hefur haft áhrif á hann. Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images Lionel Messi skoraði þrennu í gær á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Hann sýndi miklar tilfinningar eftir að hafa skorað vegna veikinda föður síns. Argentína vann Alsír í nótt þar sem Messi skoraði öll mörk Argentínu í 3-0 sigri. Eftir fyrsta markið virtist Messi tárast en gráturinn tengdist þó ekki leiknum. Eftir leikinn sagði Messi að síðustu dagar hefðu verið flóknir og erfiðir. Samkvæmt nánum aðstandanda er faðir Messi veikur og hefur það haft veruleg áhrif á hann. Ekki er vitað meira um stöðu föður hans að þessu sinni. Þrátt fyrir að hafa sýnt miklar tilfinningar eftir fyrsta markið þá hristi Messi það af sér og skilaði tveim mörkum til viðbótar í frábærum sigri. Argentína situr efst í J-riðli með þrjú stig ásamt Austurríki. Alsír og Jórdanía eru einnig í riðlinum en eru stigalaus. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Maður dagsins á HM: Af hverju fór Messi að gráta og átti að reka hann út af? Fótbolti Allt í bál og brand í Formúlu 1 Formúla 1 Zlatan nóg boðið: „Fáfróðir munu kalla þetta hroka“ Fótbolti Tárvotur Messi jafnaði HM markametið með þrennu Fótbolti „Ísland ætti ekki að eiga kylfing sem spilar svona vel“ Golf Allt sem þú þarft að vita: Ráshópur og rástími Gunnlaugs á U.S. Open Golf Kristófer og Guðrún eignuðust son Körfubolti Efast um Frey og segir hann hvorki fyrsta, annan né þriðja kost Fótbolti Haaland í ham er Noregur hóf HM á sigri Fótbolti Ólafur Ólafs fékk fálkaorðuna Körfubolti Fleiri fréttir Komust í undanúrslit eftir framlengdan leik Sýndi miklar tilfinningar eftir fyrsta markið Þjóðhátíðarsigur í Þorlákshöfn Portúgal - Austur-Kongó | Ronaldo byrjar og slær met ÍR stöðvaði Gróttu og Kári kom Fylki í annað sæti Bjó til sex mörk Fram á gamla heimavellinum Zlatan nóg boðið: „Fáfróðir munu kalla þetta hroka“ Efast um Frey og segir hann hvorki fyrsta, annan né þriðja kost Evrópudagskrá íslensku liðanna klár Vestri gæti farið til Búlgaríu eða Írlands Mourinho hringdi í Silva sem samdi til tveggja ára Ísraelskt lið bíður Víkinga Maður dagsins á HM: Af hverju fór Messi að gráta og átti að reka hann út af? Sjáðu mörkin í Víkinni, sturlunina í Garðabæ og Viktor tækla Val Freyr ráðinn þjálfari Rosenborg Tárvotur Messi jafnaði HM markametið með þrennu Haaland í ham er Noregur hóf HM á sigri „Tvær stórar ákvarðanir sem féllu á móti okkur“ „Aldrei stressaður um að þeir myndu jafna“ Emil: Byrjaði brösulega hjá okkur „Keyrðum þetta saman í gegn“ Írak - Noregur | Langþráð stund fyrir norsku þjóðina „Ef einhver fer að slaka á fær hann að heyra það“ Stjarnan - Breiðablik 4-4 | Átta marka tryllir í Garðabænum Uppgjörið: Víkingur - KR 2-0 | Víkingar enn ósigraðir á toppnum Uppgjörið: 1-0 ÍA - Valur | Viktor skoraði markið sem færði Skaganum þrjú stig Mbappé sá um Senegal fyrir Frakka Diljá Ýr komin í undanúrslit bikarsins Freyr ekki lengi án starfs? Amorim kynntur til leiks hjá AC Milan Sjá meira