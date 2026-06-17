Fótbolti

Sýndi miklar til­finningar eftir fyrsta markið

Andri Broddason skrifar
Lionel Messi brast í grát eftir fyrsta mark hans gegn Alsír í gær. Veikindi hrjá föður hans sem hefur haft áhrif á hann.
Lionel Messi brast í grát eftir fyrsta mark hans gegn Alsír í gær. Veikindi hrjá föður hans sem hefur haft áhrif á hann. Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images

Lionel Messi skoraði þrennu í gær á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Hann sýndi miklar tilfinningar eftir að hafa skorað vegna veikinda föður síns.

Argentína vann Alsír í nótt þar sem Messi skoraði öll mörk Argentínu í 3-0 sigri. Eftir fyrsta markið virtist Messi tárast en gráturinn tengdist þó ekki leiknum.

Eftir leikinn sagði Messi að síðustu dagar hefðu verið flóknir og erfiðir. Samkvæmt nánum aðstandanda er faðir Messi veikur og hefur það haft veruleg áhrif á hann. Ekki er vitað meira um stöðu föður hans að þessu sinni.

Þrátt fyrir að hafa sýnt miklar tilfinningar eftir fyrsta markið þá hristi Messi það af sér og skilaði tveim mörkum til viðbótar í frábærum sigri.

Argentína situr efst í J-riðli með þrjú stig ásamt Austurríki. Alsír og Jórdanía eru einnig í riðlinum en eru stigalaus.

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