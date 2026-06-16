Eftir að hafa ákveðið að reka þjálfarann Sabri Lamouchi, eftir aðeins einn leik á heimsmeistaramótinu í fótbolta, hefur knattspyrnusamband Túnis nú þegar ráðið arftaka hans.
Hervé Renard hefur verið ráðinn í stað Lamouchi og mun stýra æfingu Túnis síðar í dag, samkvæmt frétt ESPN.
Þessi 57 ára gamli Frakki mætir því á sitt þriðja heimsmeistaramót í röð sem þjálfari, eftir að hafa stýrt Marokkó árið 2018 og svo Sádi-Arabíu í Katar fyrir fjórum árum, þar sem Sádar unnu afar óvæntan sigur á Argentínu sem þó endaði á að verða heimsmeistari.
Þetta er í fyrsta sinn í sögu HM sem að þjóð skiptir um landsliðsþjálfara eftir aðeins einn leik á mótinu en Lamouchi var rekinn eftir 5-1 tapið gegn Svíþjóð. Óánægja ríkti með Lamouchi á meðal leikmanna Túnis sem nú fá Renard til að stýra skútunni.
Renard hefur átt langan þjálfaraferil og stýrt fleiri landsliðum en Marokkó og Sádi-Arabíu, það er að segja Fílabeinsströndinni, Sambíu og Angóla, og einnig franska kvennalandsliðinu á árunum 2023-24.
Næsti leikur Túnis er við Japan aðfaranótt sunnudags og liðið spilar svo við Holland um kvöldið 25. júní.