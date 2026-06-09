Eins og að fá spark frá hesti beint í brjóskassann

Danski knattspyrnumaðurinn Christian Eriksen hneig niður í æfingalandsleik Danmerkur gegn Úkraínu á sunnudagskvöld. Íslenskur yfirlæknir hjá Hjartasamtökum Danmerkur segir að það séu nokkrir möguleikar á því hvers vegna Eriksen hneig niður.
Sjónvarpsstöðin TV2 í Danmörku ræddi við Gunnar H. Gíslason, prófessor, yfirlækni og rannsóknarstjóra hjá dönsku Hjartasamtökunum.
Gunnar er sérfræðingur í hjartasjúkdómum og hefur verið búsettur í Danmörku í næstum því tvo áratugi en hann stundaði sérnám sitt við háskólasjúkrahúsin í Kaupmannahöfn eftir nám við HÍ (1986–92) og læknisstörf í Reykjavík og á landsbyggðinni til ársins 1997.
Að sögn Gunnars getur bjargráður bæði reynt að rjúfa of hraðan hjartslátt með rafboðum og í sumum tilfellum gefið raflost ef það virkar ekki. „Það getur verið ansi harkalegt fyrir viðkomandi, því það er eins og að fá raflost með venjulegum hjartarafstuðsgjafa,“ segir Gunnar við TV2.
Að sögn Gíslasonar hafa nokkrir lýst því hvernig tilfinningin getur verið eins og að fá spark frá hesti beint í brjóskkassann.
Áður en það gerist mun viðkomandi finna að eitthvað er ekki eins og það á að vera, útskýrði Gunnar.
„Maður finnur fyrir vanlíðan og fær eins konar ógleði. Maður finnur fyrir því. Maður verður móður, fær mæði og líður illa. Maður missir kraftinn. Þannig að það væri aðdragandinn,“ sagði Gunnar.
Þá mun bjargráðurinn byrja að virka og sjá til þess að koma á eðlilegum hjartslætti.
Christian Eriksen er með ígræddan bjargráð eftir að hann hneig niður í leik á Evrópumótinu í Parken árið 2021.
Gunnar Gíslason þekkir ekki til sértækra aðstæðna Eriksens og tjáir sig því almennt um ígrædda hjartarafstuðsgjafa.
Hann bendir jafnframt á að það geti líka verið aðrar ástæður fyrir yfirliði, þar á meðal vökvaskortur, blóðþrýstingsfall eða veikindi.
Eriksen gekk sjálfur af velli í Óðinsvéum og nýjustu fréttir eru að hann hafi það ágætt miðað við aðstæður. Hann sendi frá sér yfirlýsingu í gærkvöldi.
Gunnar metur það svo að mjög hár púls við líkamlega áreynslu geti í sumum tilfellum kallað fram aðstæður þar sem bjargráðurinn bregst við.
Hann útskýrir enn fremur að bjargráðar séu yfirleitt yfirfarnir einu sinni til tvisvar á ári og að hægt sé að lesa af þeim eftir hugsanleg atvik.