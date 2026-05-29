Hundrað mættu í fyrsta hjólastrætóinn á Kársnesi

Krakkarnir á Kársnesi hópast nú í hjólastrætó en þá hjóla börn og foreldrar saman í skólann. Þau læra að hjóla í umferðinni og mættu yfir hundrað hjólagarpar þegar fyrsta ferðin var farin. Mikið fjör var í morgun þegar strætóinn var ræstur af stað.
Hjólastrætó sækir innblástur erlendis frá en þar hjóla börn og foreldrar fyrirfram ákveðna leið í skólann. Spiluð er tónlist og þátttaka á Kársnesinu hefur verið afar góð. Skipuleggjendur hafa útbúið heimasíðu þar sem hægt er að sjá tímatöflur, stoppistöðvar og hjólaleiðina og lítið mál er að bæta fleiri áhugasömum hverfum í hópinn.
Strætóleiðirnar tvær, norðurleiðin og suðurleiðin, mætast við bensínstöð á Kársnesinu og krakkarnir hjóla svo saman í skólann. Fréttamaður fékk að slást í hópinn í morgun.
Hvað er skemmtilegast við að vera í hjólastrætó?
„Allir eru saman, það er tónlist og gaman að hjóla í skólann,“ segja Eva, Guðrún Eva og Sóley sem fóru með hjólastrætó í skólann í morgun.
Strákar, fáið þið að velja lögin sem eru spiluð?
„Nei, en pabbi minn velur eiginlega lögin af því að hann bjó til þennan hjólastrætó,“ segir Uni sem er nemandi í 1. bekk kokhraustur.
Að sögn frumkvöðuls verkefnisins mættu yfir hundrað manns þegar fyrsta ferð var farin. Þar sem ekki eru hjólastígar er hjólað á götunni og eitt af markmiðunum er að kenna börnunum að hjóla í umferð.
Þetta er væntanlega ákveðið hópefli í leiðinni?
„Þetta er það. Við erum búin að kynnast, ekki bara börnin heldur foreldrarnir líka. Mér skilst að það sé miklu auðveldara að koma krökkunum út á morgnanna þannig að ég held að foreldrarnir hafi mjög gaman af þessu líka,“ segir Finnur Pálmi Magnússon, stofnandi hjólastrætó á Kársnesi.
„Við settum upp vefsíðu, ég og Uni, og það er mjög einfalt ef fleiri hverfi vilja gera svipaða hluti þá er vefsíðan okkar hönnuð þannig að það er hægt að skrá fleiri leiðir og vagna. Um að gera að hafa samband og ég get hjálpað til við að rúlla afstað.
Krakkarnir eru búnir að læra réttu handahreyfingarnar í umferðinni.
Hverjar eru reglurnar og hvað þarf maður að kunna?
„Þegar maður ætlar að beygja þá réttir maður hendina þangað eða í þessa átt og réttir upp hönd ef maður ætlar að hægja á sér,“ segir Uni og er með allt á hreinu.
Að lokum fékk fréttamaður sýnikennslu um hvernig á að haga sér í umferðinni en sjón er sögu ríkari því alla fréttina má sjá í spilaranum hér fyrir ofan.
