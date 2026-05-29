Vör ýtt úr vör

Á sunnudaginn ýta Faxaflóahafnir fjölnota farþegamiðstöðinni Vör úr vör. Það féll í hlut Heiðu Bjargar Hilmisdóttur, borgarstjóra Reykjavíkur, að opna Vör með borðaklippingu í dag.
Á sunnudag fer síðan fram opnunarhátíð fyrir alla fjölskylduna milli 13:00 og 16:00. Verður boðið upp á Barna-Rave, ljósmyndun, bátagerð, hnútakennslu og vísindahorn, svo eitthvað sé nefnt.
Nafnið Vör kom úr nafnasamkeppni nú í vetur þar sem bárust rúmlega sex þúsund tillögur. Vör þótti þjált og gott nafn sem endurspeglaði vel tilgang hússins og hefði sterka tengingu við hafið.
Yfir sumartímann verður Vör farþegamiðstöð (e. Terminal) fyrir farþega sem koma til og frá Reykjavík með skemmtiferðaskipum. Búist er við rúmlega þrjú hundruð þúsund ferðamönnum til Reykjavíkur í ár.
Í tilkynningu segir að ríflega helmingur farþega séu skiptifarþegar sem hefja eða ljúka för sinni hérlendis og dvelji þar með lengur á landinu sem skapi aukin verðmæti fyrir íslenskt efnahagslíf. Hefur síðustu ár verið unnið markvisst að því að fjölga þessum hópi farþega og er ljóst að opnun nýrrar farþegamiðstöðvar mun bæta þjónustu enn frekar við þennan
Vör er hin glæsilegasta bygging. Faxaflóahafnir hafa birt myndband þar sem hægt er að sjá uppbyggingu hennar og bygginguna fullbúna.