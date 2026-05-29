Innlent

Barn missti með­vitund eftir á­rekstur á skóla­lóð

Árni Sæberg skrifar
Áreksturinn varð á skólalóð Foldaskóla, sem er í Grafarvogi í Reykjavík.
Áreksturinn varð á skólalóð Foldaskóla, sem er í Grafarvogi í Reykjavík. Vísir/Vilhelm

Barn missti meðvitund eftir árekstur rafmagnskrossara og rafmagnshlaupahjóls á skólalóð Foldaskóla í Grafarvogi í Reykjavík um klukkan 13 í dag. Glæfralegur akstur rafknúinna ökutækja er viðvarandi vandamál að sögn lögreglu.

Vísi barst ábending um málið frá áhyggjufullum föður barns í skólanum, sem varð vitni að atvikinu. Hjördís Sigurbjartsdóttir, stöðvarstjóri lögreglustöðvarinnar á Vínlandsleið, staðfestir í samtali við Vísi að slysið hafi orðið.

Kastaðist af hlaupahjólinu

„Það er þarna ógætilegur akstur á rafmagnskrossara og það verður árekstur við barn á rafmagnshlaupahjóli, þau koma sitt hvort megin fyrir hornið. Sá sem er á krossaranum, hann ekur ógætilega. Þetta eru bæði börn. Barnið á hlaupahjólinu kastast af því og missir meðvitund. Það var flutt með sjúkrabíl á sjúkrahús en var þá komið til meðvitundar.“

Vakthafandi varðstjóri hjá Slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu segir í samtali við Vísi að áverkar barnsins hafi verið minni háttar en það hafi verið flutt á sjúkrahús til öryggis.

Ofsalega kraftmikil

Hjördís segir að glæfralegur akstur barna og ungmenna á rafknúnum ökutækjum sé viðvarandi vandamál á skólalóðum og víðar.

„Þau eru oft og tíðum alveg ofsalega kraftmikil. Það er allt of mikill kraftur í þessu fyrir unga ökumenn sem ekki hafa færni eða þroska til að stjórna tækjunum.“

Að öðru leyti segir hún að málið sé í rannsókn og hafi verið tilkynnt til barnaverndar.

Grunnskólar Lögreglumál Börn og uppeldi Slökkvilið Reykjavík

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið