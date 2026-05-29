Kjaradeila Icelandair og flugmanna er orðin að stærri umræðu um framtíð félagsins og traust eigenda á rekstrinum. Icelandair hefur tapað um áttatíu milljörðum króna frá árinu 2018 og hafa nú fjárfestar lýst yfir áhyggjum af stöðunni.
Við förum yfir málið í kvöldfréttum Sýnar á slaginu 18:30.
Leggja þarf að meðaltali einn inn á gjörgæsludeild Landspítalans í hverri viku vegna afleiðinga eða notkunar á morfínskyldum verkjalyfjum. Yfirlæknir segir Íslendinga eiga Norðurlandamet í ávísunum slíkra lyfja og hvetur fólk til að taka ekki lyf sem öðrum var ávísað.
Við heyrum frá stofnanda vefsins jaedanei.is þar sem markmiðið er að fólk geti tekið upplýsta ákvörðun um atkvæðagreiðslu um aðildarviðræður að Evrópusambandinu eftir þrjá mánuði.
Meirihlutaviðræðum í fjölmennustu sveitarfélögum landsins er flestum lokið og farið að skýrast hverjir verða bæjar-, sveitar- og borgarstjórar.
Við kíkjum á verkefnið Hjólastrætó á Kársnesi og verðum í beinni útsendingu, bæði frá afhendingu Edduverðlaunanna og tónleikum Helga Björns og Röggu Gísla.
Í sportinu heyrum við í nýjum þjálfara karlaliðs Stjörnunnar í körfubolta og spjöllum við hnefaleikakappann Kolbein Kristinsson sem tekur þátt í sínum tuttugasta atvinnubardaga í Kaupmannahöfn í kvöld.