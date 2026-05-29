Ari Edwald enn undir feldi

Ari Edwald oddviti Miðflokksins í borginni hefur ekki enn gert upp hug sinn varðandi tillögu Hildar Björnsdóttur, verðandi borgarstjóra og oddvita Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, um að hann taki að sér stjórnarformennsku í Orkuveitunni.
Ari liggur nú undir feldi og segir eitthvað í að hann opinberi ákvörðun sína, það hasti ekki.
Þegar nýr meirihluti Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Framsóknarflokks í Reykjavík var kynntur til sögunnar á blaðamannafundi í Viðey sagði Hildur að lögð yrði fram sú tillaga að oddviti Miðflokksins tæki að sér stjórnarformennsku í Orkuveitunni.
Ari hefði víðtæka stjórnunar- og rekstrar reynslu sem myndi nýtast fyrirtækinu vel. Tillaga um málið verður að óbreyttu afgreidd formlega á öðrum fundi nýrrar borgarstjórnar, 16. júní.
„Ég er að hugsa þetta mál og skoða frá ýmsum hliðum, niðurstaðan kemur fram þegar hún liggur fyrir,“ segir Ari í skriflegum skilaboðum til fréttastofu, inntur eftir því hvort hann hyggist þiggja eða hafna stöðu stjórnarformanns.