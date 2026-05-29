Loka hring­veginum til norðurs á sunnu­dags­kvöld

Kjartan Kjartansson skrifar
Kort Vegagerðarinnar sem sýnir lokun Vesturlandsvegar og hjáleið um Þingvallaveg niður í Hvalfjörð. Vegagerðin

Hringveginum verður lokað frá sunnudagskvöldi fram á mánudagsmorgun á meðan Vesturlandsvegur verður fræstur og malbikaður. Hjáleið verður um Mosfellsheiði og í gegnum Kjós á meðan.

Vesturlandsvegur verður lokaður í norðurátt við Þingvallaveg frá klukkan 21 á sunnudagskvöld til klukkan 7:00 á mánudagsmorgun samkvæmt tilkynningu á vef Vegagerðarinnar. Ökumenn sem koma að norðan geta ekið veginn í suðurátt meðfram vinnusvæðinu en þeir eru beðnir um að aka varlega og virða merkingar.

Hjáleið verður um Þingvallaveg, Kjósarskarðsveg og Hvalfjarðarveg á meðan.

Vegkaflarnir sem á að fræsa og malbika eru annars vegar 670 metra langur kafli við Esjumela og hins vegar um 1.500 metra langur kafli við Kollafjörð.

