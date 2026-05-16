Svona nýttu oddvitarnir sínar tuttugu sekúndur

Í lok kappræðnanna á Sýn á miðvikudagskvöld fluttu oddvitar tuttugu sekúndna framboðsræðu í þeirri viðleitni að sannfæra kjósendur um að velja sinn flokk.
Frambjóðendurnir fóru ýmsar leiðir en flestir nýttu sekúndurnar til að kynna sín allra helstu stefnumál á sem hnitmiðaðastan hátt. Flestir minntust á húsnæðismál, sumir á samgöngumál en oftar en einu sinni kom fram sú mantra að snúa þurfi rekstri borgarinnar við.
Þáttastjórnendur voru harðir á klukkunni og leyfðu oddvitunum ekki að komast upp með að tala yfir tímann.
Ert þú á leið á kjörstað í þessum töluðu orðum? Áttu enn eftir að ákveða þig? Oddvitar kynna framboð sín á tuttugu sekúndum hér að neðan.