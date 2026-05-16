Kristín A. Árnadóttir, fyrrverandi sendiherra sem er í 38. sæti hjá Viðreisn í borginni, ætlar ekki greiða atkvæði með flokknum sem hún er þó í framboði fyrir. Flokkurinn sé ekki lengur valkostur fyrir sig.
Kristín skrifar athugasemd við færslu Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur, fyrrverandi utanríkisráðherra og borgarstjóra. Ingibjörg Sólrún varar í færslunni við því að atkvæði til Viðreisnar sé atkvæði til Sjálfstæðisflokksins.
Hildur Björnsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokksins hefur lýst yfir áhuga á meirihlutamyndun með Viðreisn og Framsóknarflokknum eftir kosningar. Líkur á slíkum meirihluta eru 51 prósent samkvæmt nýrri kosningaspá Vísis.
„Yfirlýsingar Bjargar eru mikil vonbrigði, en þetta hefur því miður verið að teikna sig upp. Þrátt fyrir að vera lista er Viðreisn ekki valkostur,“ skrifar Kristín.
Björg Magnúsdóttir oddviti Viðreisnar skilgreinir hvað atkvæði til flokksins í borginni þýði. Það sé atkvæði til frjálslyndrar, öfgalausrar miðju.
„Við erum ný kynslóð Reykvíkinga sem höfum rekið okkur á kerfið með einum eða öðrum hætti og viljum snúa við forgangsröðuninni. Pólitísk forysta um að setja skólamál í forgang, vinna á innviðaskuld sem blasir við um alla borg, húsnæðisuppbygging fyrir fólk sem er til, einföldun á kerfinu, stuðningur við mannréttindi alla leið, áfram gakk með Samgöngusáttmálann fyrir komandi kynslóðir og borg sem styður framtakssamt fólk sem vill opna þjónustu eða fyrirtæki. Í kappræðum á RÚV í kvöld útilokuðum við í Viðreisn samstarf við Miðflokkinn í Reykjavík enda er pólitískur ómöguleiki að ná saman með þeim flokki útfrá okkar áherslum. Við höfum ekki útilokað annan flokk.“
Kosningar til sveitarstjórna fara fram sveitarfélögum landsins í dag. Kjörstaðir opna klukkan níu og verður þeim flestum lokað klukkan 22 í kvöld. Fréttastofa mun fylgjast grannt með gangi mála alla helgina – fylgjast með tíðindum af kjörstöðum, yfirmönnum kjörstjórna kynna niðurstöður talninga, leita viðbragða við gangi mála og taka púlsinn á kjósendum.