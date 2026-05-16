Í hádegisfréttum verða sveitastjórnarkosningarnar allsráðandi. Við ræðum við formann yfirkjörstjórnar í Reykjavík um kjörsókn og förum ítarlega yfir nýjustu kosningaspá Vísis sem gefur vísbendingar um nýja möguleika á meirihlutasamstarfi.
Eiríkur Bergmann prófessor í stjórnmálafræði fer yfir nýju kosningaspánni í fréttatímanum og nefnir þann meirihluta sem honum finnst líklegastur.
Þá ræðir Eiríkur sömuleiðis þrönga stöðu Miðflokksins og Samfylkingarinnar sem og útspil Bjargar Magnúsdóttur oddvita Viðreisnar sem útilokað hefur samstarf við Miðflokkinn.
Þá verður Bjarki Sigurðsson fréttamaður okkar í beinni frá kjörstað og Kolbeinn Tumi Daðason ritstjóri fréttastofu Sýnar fer yfir dagskrá kosningasjónvarsp Sýnar í fréttatímanum en þar verður nóg um að vera frá klukkan átta í kvöld.
Í íþróttunum verður rætt við Arnar Guðjónsson þjálfara Tindastóls sem hélt sér á lífi í úrslitaeinvígi Bónus-deildarinnar með sigri í Grindavík í gær og þá fer úrslitaleikur enska bikarsins í knattspyrnu fram í dag. Mjólkurbikar kvenna er í fullum gangi og þá er stór helgi í golfinu, bæði hér heima og erlendis.