Á kjörskrá í Hafnarfirði eru 24.593 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Eftir bæjarstjórnarkosningarnar árið 2022 héldu Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn áfram meirihlutasamstarfi sínu.
Rósa Guðbjartsdóttir Sjálfstæðisflokki og Valdimar Víðisson Framsóknarflokki hafa gegnt embætti bæjarstjóra Hafnarfjarðar á kjörtímabilinu.
Þeir flokkar sem nú eru í framboði til bæjarstjórnar Hafnarfjarðar eru:
Þangað til fyrstu tölur berast sýnir grafið hér að neðan niðurstöður síðustu kosninga, það er árið 2022.