Á kjörskrá í Reykjavík eru 108.545 manns. Tuttugu og þrír borgarfulltrúar eiga sæti í borgarstjórn.
Eftir sveitarstjórnarkosningarnar 2022 mynduðu Samfylking, Framsókn, Píratar og Viðreisn meirihluta en fyrir rúmu ári sleit Framsókn samstarfinu og var í kjölfarið myndaður meirihluti Samfylkingar, Pírata, Sósíalista, Flokks fólksins og Vinstri grænna.
Borgarstjórnarnir á liðnu kjörtímabili hafa verið þau Dagur B. Eggertsson, Einar Þorsteinsson og Heiða Björg Hilmisdóttir.
Þeir flokkar sem nú eru í framboði til borgarstjórnar Reykjavíkur eru:
Þangað til fyrstu tölur berast sýnir grafið hér að neðan niðurstöður síðustu kosninga, það er árið 2022.