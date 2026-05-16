Yfir helmingslíkur eru á því að Sjálfstæðisflokkurinn, Viðreisn og Framsóknarflokkurinn gætu myndað meirihluta í borginni samkvæmt kosningaspá Vísis. Um er að ræða eina raunhæfa möguleikann á þriggja flokka meirihluta eftir að Viðreisn útilokaði samstarf við Miðflokkinn í kappræðum. Lesendur geta reiknað líkur á ólíkum möguleikum hér að neðan.
Sjálfstæðisflokkurinn er nú með 31,4 prósenta fylgi í kosningaspá Vísis, sem Baldur Héðinsson stærðfræðingur gerir, eftir að hún var uppfærð með niðurstöðum úr skoðanakönnunum Maskínu og Gallup sem birtar voru í gærkvöldi.
Flokkurinn er með rúmlega ellefu prósentustiga forskot á Samfylkinguna en aðeins rúmur mánuður er frá því að flokkarnir tveir voru svo gott sem jafnir í spánni.
Allt er svo í járnum á milli Vinstrisins og Viðreisnar sem mælast með 11,1 prósents fylgi. Miðflokkurinn er skammt undan og mælist með 10,3 prósent.
Nú eru áttatíu prósent líkur á því að Framsóknarflokkurinn nái manni í borgarstjórn og 68 prósent í tilfelli Sósíalistaflokksins. Aftur á móti eru aðeins fimmtungslíkur á því að Flokkur fólksins og Píratar nái inn manni.
Sjálfstæðismenn eygja nú raunverulegan möguleika á að ná átta borgarfulltrúum. Flokkurinn byrjaði kjörtímabilið sem er að líða með sex fulltrúa og var spáð sama fjölda í fyrstu útgáfu kosningaspárinnar snemma í apríl. Síðan hafa orðið vendingar.
Bjarni Fritzson, áttundi maður á lista Sjálfstæðisflokksins, er nú með 72 prósent líkur á að komast inn í borgarstjórn. Rúmlega þriðjungslíkur eru á því að Sigrún Ásta Einarsdóttir í níunda sæti á lista flokksins komist inn.
Samfylkingin, sem hefur tapað umtalsverðu fylgi í könnunum á síðustu vikum og mánuðum, virðist vera að rétta aðeins úr kútnum. .
Stein Olav Romslo, fimmti maður á lista hennar, er nú með 75 prósent líkur á að ná kjöri en þær voru komnar niður í 66 prósent í síðustu viku. Í apríl stefndi í að Samfylkingin fengi sex menn inn. Bjarnveig Birna Bjarnadóttir í sjötta sætinu á þriðjungslíkur á að ná kjöri samkvæmt spánni.
kosningaspá 16. maí
Fram að þessu hefur Viðreisn virst ætla að verða í lykilstöðu um hvort hægri eða vinstri meirihluti verði myndaður eftir kosningar. Viðreisn, Vinstrið og Miðflokkur hafa mælst með álíka fylgi í könnunum og í kosningaspánni.
Eini þriggja flokka meirihlutinn sem hefur verið í spilunum samkvæmt spánni hefur verið Sjálfstæðisflokks, Miðflokks og Viðreisnar. Í uppfærðri kosningaspá eftir kannanir gærdagsins má sjá að líkur á þeim meirihluta eru 58 prósent.
Björg Magnúsdóttir oddviti Viðreisnar útilokaði hins vegar meirihlutasamstarf með Miðflokknum í gær. Þá sagðist oddviti Framsóknar vilja forðast að leiða Miðflokkinn til valda en útilokaði þó ekki samstarf.
Kosningaspá Vísis reiknar nú 51 prósent líkur á meirihluta Sjálfstæðisflokksins, Framsóknar og Viðreisnar. Líkur Viðreisnar á því að ná inn þremur mönnum stóðu í 62 prósentum í síðustu viku og eru nú rétt yfir fimmtíu prósentum. Áttatíu prósent líkur eru á því að Framsókn nái einum manni og langt í næsta mann flokksins.
Vinstrinu fatast flugið á milli vikna. Stefán Pálsson, þriðji maður Vinstrisins er með 53 prósent líkur en þær náðu mest áttatíu prósentum í síðustu viku. Miðflokkurinn styrkir aftur á móti stöðu sína. Lárus Blöndal, þriðji maður Miðflokksins, er nú með rúmlega fjörutíu prósent líkur á kjöri en þær voru tólf prósent síðast.
Að neðan má reikna út líkur á mögulegum meirihlutum í borginni.
Framsókn stendur best þeirra flokka sem ekki mælist með öruggan mann inni en Einar Þorsteinsson mælist með áttatíu prósent líkur sem fyrr segir. Aðeins fimmtungslíkur eru á því að Guðmundur Ingi Þóroddsson oddviti Flokks fólksins og Kristinn Ólafsson Pírati nái inn. Þá eru líkurnar á því að oddvitar Góðann daginn og Okkar borgar nái kjöri innan við eitt prósent.
Samfylkingin þarf sjö borgarfulltrúa með sér til að mynda tólf manna meirihluta til vinstri miðað við kosningaspána. Aðeins 15 prósent líkur eru á því að Samfylkingin gæti myndað þriggja flokka meirihluta með Vinstrinu og Viðreisn. Sósíalistar gætu bæst í hópinn en þó væru aðeins 37 prósent líkur á að flokkarnir fjórir næðu tólf borgarfulltrúum. Framsókn hefur útilokað samstarf við Samfylkinguna og því má telja afar ólíklegt að flokkurinn taki þátt í meirihlutamyndun til vinstri.
Í könnun Maskínu í vikunni kom fram að jafnmargir borgarbúar vilja meirihluta til vinstri og meirihluta til hægri eftir kosningar.
Líkurnar á því að Sjálfstæðisflokkur og Samfylkingin gætu myndað tveggja flokka meirihluta eru yfirgnæfandi eða 92 prósent. Sá meirihluti yrði líklega skipaður þrettán borgarfulltrúum. Oddvitar flokkanna, sem búa í sömu götu í vesturbæ Reykjavíkur, hafa þó ekki talað á þeim nótum að líklegt sé að flokkarnir gætu náð saman. Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins, hefur varað borgarbúa við Samfylkingunni og Pétur Marteinsson, oddviti Samfylkingarinnar, hefur varað við hægri beygju í borginni.