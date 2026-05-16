Á kjörskrá í Fjallabyggð eru 1.555 manns. Sjö fulltrúar eiga sæti í bæjarstjórninni.
Eftir sveitarstjórnarkosningarnar 2022 mynduðu A-listi Jafnaðarfólks og óháðra og Sjálfstæðisflokkurinn meirihluta.
Sigríður Ingvarsdóttir var ráðin bæjarstjóri í upphafi kjörtímabils en hætti störfum í upphafi árs 2025. Þórir Hákonarson hefur gegnt embætti bæjarstjóra síðan.
Í Fjallabyggð er meðal annars að finna Siglufjörð og Ólafsfjörð.
Þeir flokkar sem nú eru í framboði til sveitarstjórnar Fjallabyggðar eru:
Þangað til fyrstu tölur berast sýnir grafið hér að neðan niðurstöður síðustu kosninga, það er árið 2022.