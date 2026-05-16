Á kjörskrá í Garðabæ eru 15.730 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Eftir bæjarstjórnarkosningarnar árið 2022 var Sjálfstæðisflokkurinn áfram með hreinan meirihluta í sveitarstjórn þrátt fyrir að hafa þá misst einn mann.
Almar Guðmundsson Sjálfstæðisflokki hefur gegnt embætti bæjarstjóra Garðabæjar á kjörtímabilinu.
Þeir flokkar sem nú eru í framboði til bæjarstjórnar Garðabæjar eru:
Þangað til fyrstu tölur berast sýnir grafið hér að neðan niðurstöður síðustu kosninga, það er árið 2022.