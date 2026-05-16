Nýjustu tölur í Norðurþingi

Á kjörskrá í Norðurþingi eru 2.345 manns. Níu fulltrúar eiga sæti í sveitarstjórninni.
Eftir sveitarstjórnarkosningarnar 2022 mynduðu Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn myndaði meirihluta en Katrín Sigurjónsdóttir hefur gegnt embætti sveitarstjóra á kjörtímabilinu.
Í Norðurþingi er meðal annars að finna Húsavík, Kópasker og Raufarhöfn.
Þeir flokkar sem nú eru í framboði til sveitarstjórnar Norðurþings eru:
Þangað til fyrstu tölur berast sýnir grafið hér að neðan niðurstöður síðustu kosninga, það er árið 2022.