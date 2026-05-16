Á kjörskrá í Reykjanesbæ eru 17.086 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Eftir bæjarstjórnarkosningarnar árið 2022 mynduðu Framsókn, Samfylking og Bein leið nýjan meirihluta.
Kjartan Már Kjartansson hélt áfram störfum sem ráðinn bæjarstjóri á kjörtímabilinu en hann hefur gefið út að hann sækist ekki eftir að gegna stöðunni áfram. Því er ljóst að nýr bæjarstjóri tekur við í Reykjanesbæ að loknum kosningum.
Þeir flokkar sem nú eru í framboði til bæjarstjórnar Reykjanesbæjar eru:
Þangað til fyrstu tölur berast sýnir grafið hér að neðan niðurstöður síðustu kosninga, það er árið 2022.