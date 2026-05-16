Innlent

Nýjustu tölur í Ísa­fjarðar­bæ

Ritstjórn skrifar
Á kjörskrá í Ísafjarðarbæ eru 2.976 manns.
Á kjörskrá í Ísafjarðarbæ eru 2.976 manns.

Á kjörskrá í Ísafjarðarbæ eru 2.976 manns. Níu fulltrúar eiga sæti í sveitarstjórninni.

Í sveitarstjórnarkosningunum 2022 náði Í-listinn hreinum meirihluta, en einn bæjarfulltrúi hans, Þorbjörn H. Jóhannesson, sagði skilið við meirihlutann árið 2025. 

Breytingar voru þá gerðar á nefndaskipan og embættum, þannig að Sjálfstæðismenn fengu embætti forseta bæjarstjórnar og Framsókn sömuleiðis embætti. Hafa flest mál verið afgreidd með miklum meirihluta bæjarstjórnar eftir að samstarfið sprakk,e n Þorbjörn er nú á lista Miðflokksins. Í-listinn býður ekki fram í kosningunum nú þar sem ekki náðist samkomulag um áframhaldandi samstarf flokkanna sem að honum standa.

Arna Ýr Jónsdóttir gegndi embætti bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar framan af kjörtímabili en tók svo sæti á þingi. Sigríður Júlía Brynleifsdóttir tók þá við stöðu bæjarstjóra. 

Í Ísafjarðarbæ er meðal annars að finna Ísafjörð, Hnífsdalur, Flateyri, Suðureyri og Þingeyri.

Þeir flokkar sem nú eru í framboði til sveitarstjórnar Ísafjarðarbæjar eru:

  • B listi - Framsóknarflokkurinn og óháðir
  • C listi - Viðreisn
  • D listi - Sjálfstæðisflokkurinn
  • M listi - Miðflokkurinn
  • S listi - Samfylkingin

Þangað til fyrstu tölur berast sýnir grafið hér að neðan niðurstöður síðustu kosninga, það er árið 2022.

Sveitarstjórnarkosningar 2026 Ísafjarðarbær Framsóknarflokkurinn Viðreisn Sjálfstæðisflokkurinn Miðflokkurinn Samfylkingin

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið