Á kjörskrá í Ísafjarðarbæ eru 2.976 manns. Níu fulltrúar eiga sæti í sveitarstjórninni.
Í sveitarstjórnarkosningunum 2022 náði Í-listinn hreinum meirihluta, en einn bæjarfulltrúi hans, Þorbjörn H. Jóhannesson, sagði skilið við meirihlutann árið 2025.
Breytingar voru þá gerðar á nefndaskipan og embættum, þannig að Sjálfstæðismenn fengu embætti forseta bæjarstjórnar og Framsókn sömuleiðis embætti. Hafa flest mál verið afgreidd með miklum meirihluta bæjarstjórnar eftir að samstarfið sprakk,e n Þorbjörn er nú á lista Miðflokksins. Í-listinn býður ekki fram í kosningunum nú þar sem ekki náðist samkomulag um áframhaldandi samstarf flokkanna sem að honum standa.
Arna Ýr Jónsdóttir gegndi embætti bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar framan af kjörtímabili en tók svo sæti á þingi. Sigríður Júlía Brynleifsdóttir tók þá við stöðu bæjarstjóra.
Í Ísafjarðarbæ er meðal annars að finna Ísafjörð, Hnífsdalur, Flateyri, Suðureyri og Þingeyri.
Þeir flokkar sem nú eru í framboði til sveitarstjórnar Ísafjarðarbæjar eru:
Þangað til fyrstu tölur berast sýnir grafið hér að neðan niðurstöður síðustu kosninga, það er árið 2022.