Á kjörskrá í Vestmannaeyjum eru 3.541 manns. Sjö bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Í sveitarstjórnarkosningunum 2022 héldu Eyjalistinn og Fyrir Heimaey meirihluta sínum og hélt Íris Róbertsdóttir áfram störfum sem bæjarstjóri.
Íris er nú bæjarstjóraefni Sjálfstæðisflokksins, en Fyrir Heimaey býður ekki fram í kosningunum nú.
Þeir flokkar sem nú eru í framboði til bæjarstjórnar Vestmannaeyja eru:
Þangað til fyrstu tölur berast sýnir grafið hér að neðan niðurstöður síðustu kosninga, það er árið 2022.