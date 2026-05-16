Á kjörskrá á Akranesi eru 6.296 manns. Níu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Eftir bæjarstjórnarkosningarnar árið 2022 mynduðu Samfylking og Sjálfstæðisflokkur meirihluta þar sem Sævar Freyr Þráinsson var ráðinn til að gegna áfram embætti bæjarstjóri. Hann hætti á kjörtímabilinu og var Haraldur Benediktsson þá ráðinn bæjarstjóri. Haraldur lét svo af störfum nú á vordögum.
Þeir flokkar sem nú eru í framboði til bæjarstjórnar Akraness eru:
Þangað til fyrstu tölur berast sýnir grafið hér að neðan niðurstöður síðustu kosninga, það er árið 2022.