Á kjörskrá í Sveitarfélaginu Hornafirði eru 1.922 manns. Sjö fulltrúar eiga sæti í sveitarstjórninni.
Eftir sveitarstjórnarkosningarnar 2022 mynduðu Sjálfstæðisflokkurinn og KEX-framboðið meirihluta og var Sigurjón Andrésson endurráðinn í embætti bæjarstjóra.
Í Sveitarfélaginu Hornafirði er meðal annars að finna Höfn.
Þeir flokkar sem nú eru í framboði til sveitarstjórnar Sveitarfélaginu Hornafirði eru:
Þangað til fyrstu tölur berast sýnir grafið hér að neðan niðurstöður síðustu kosninga, það er árið 2022.