Á kjörskrá í Fjarðabyggð eru 3.976 manns. Níu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Eftir sveitarstjórnarkosningarnar árið 2022 mynduðu Framsókn og Fjarðalistinn meirihluta en árið 2024 slitnaði upp úr samstarfinu og mynduðu Framsókn og Sjálfstæðisflokkur þá nýjan meirihluta.
Í Fjarðabyggð er að finna meðal annars Neskaupstað, Eskifjörð, Reyðarfjörð, Fáskrúðsfjörð, Stöðvarfjörð, Mjóafjörð og Breiðdalsvík.
Þeir flokkar sem nú eru í framboði til bæjarstjórnar Fjarðabyggðar eru:
Þangað til fyrstu tölur berast sýnir grafið hér að neðan niðurstöður síðustu kosninga, það er árið 2022.