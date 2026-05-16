Kosningar til sveitarstjórna fara fram sveitarfélögum landsins í dag. Kjörstaðir opna klukkan níu og verður þeim flestum lokað klukkan 22 í kvöld. Fréttastofa mun fylgjast grannt með gangi mála alla helgina – fylgjast með tíðindum af kjörstöðum, yfirmönnum kjörstjórna kynna niðurstöður talninga, leita viðbragða við gangi mála og taka púlsinn á kjósendum.
Kosningavakt Vísis verður lifandi frá morgni kjördags og inn í næstu viku, eftir þörfum. Klukkan 20 hefst Gott kosningakvöld með þeim Benna og Fannari og klukkan 22 hefst kosningavaka fréttastofunnar.
Á sunnudag verða kosningarnar gerðar upp í Sprengisandi á Bylgjunni klukkan 10 og í hádegisfréttum á slaginu 12.
Allar ábendingar, myndir frá kjörstöðum og aðrar upplýsingar má senda á ritstjorn@visir.is. Ef vaktin birtist ekki er ráð að endurhlaða fréttinni.