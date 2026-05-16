Á kjörskrá í Sveitarfélaginu Árborg eru 9.567 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Eftir bæjarstjórnarkosningarnar árið 2022 var Sjálfstæðisflokkurinn með hreinan meirihluta og tók bæjarfulltrúinn Fjóla Kristinsdóttir við embætti bæjarstjóra. Á miðju kjörtímabil tók bæjarfulltrúinn Bragi Bjarnason svo við embætti bæjarstjóra og sagði Fjóla skilið við meirihlutann. Sjálfstæðisflokkurinn og Áfram Árborg mynduðu þá nýjan meirihluta.
Sveitarfélagið Árborg nær yfir Selfoss, Eyrarbakka og Stokkseyri.
Þeir flokkar sem nú eru í framboði til bæjarstjórnar Árborgar eru:
Þangað til fyrstu tölur berast sýnir grafið hér að neðan niðurstöður síðustu kosninga, það er árið 2022.