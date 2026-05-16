Á kjörskrá í sameinuðu sveitarfélagi Borgarbyggðar og Skorradalshrepps eru 3.141 maður. Níu fulltrúar eiga sæti í sveitarstjórninni en samþykkt var í íbúakosningum á þessu kjördæmi að sameina sveitarfélögin Borgarbyggð og Skorradalshrepps.
Í sveitarstjórnarkosningunum 2022 náði Framsóknarflokkurinn hreinum meirihluta.
Stefán Broddi Guðjónsson hefur gegnt embætti sveitarstjóra á kjörtímabilinu en í sveitarfélaginu er meðal annars að finna Borgarnes, Hvanneyri, Reykholt, Bifröst, Varmaland og Kleppjárnsreyni.
Þeir flokkar sem nú eru í framboði til sveitarstjórnar Borgarbyggðar og Skorradalshrepps eru:
Þangað til fyrstu tölur berast sýnir grafið hér að neðan niðurstöður síðustu kosninga, það er árið 2022.