Sjálfstæðisflokkurinn bætir enn við sig fylgi og mælist langstærstur í borginni í síðustu könnun Maskínu fyrir kosningar. Sitjandi meirihluti er fallinn en ólíkt síðustu könnun Gallup myndi Sjálfstæðisflokkur ekki ná að mynda þriggja flokka meirihluta með Miðflokknum og Framsókn. Í stað þess gæti Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn náð saman meirihluta með Viðreisn.
Miðflokkurinn mælist með einum færri borgarfulltrúa hjá Maskínu samanborið við könnun Gallup sem birt var fyrr í dag. Á sama tíma mælist Viðreisn með þrjá í stað tveggja. Könnun Maskínu fór fram tólfta til fimmtánda maí en Gallup ellefta til fimmtánda maí.
Niðurstöður allra nýjustu kannananna verða dregnar saman í nýrri kosningaspá Vísis sem birt verður að morgni kjördags.
Ef könnun Maskínu reynist sannspá bætir Sjálfstæðisflokkurinn við sig tveimur fulltrúum í borgarstjórn og fer úr sex í átta. Fylgi flokksins hefur ekki mælst hærra hjá Maskínu frá því í ársbyrjun en þá var það 24,4 prósent. Flokkurinn er með 31,3 prósenta fylgi í nýjustu könnun Maskínu.
Samfylkingin er næststærst og heldur sínum fimm fulltrúum. Aftur á móti hefur fylgi flokksins dalað undanfarið og mælist nú 19,4 prósent. Það er talsvert minna en þau 26,1 prósent sem flokkurinn mældist með hjá Maskínu í janúar.
Viðreisn og Vinstrið mælast nú með þrjá fulltrúa hvor rétt fyrir kosningar, Miðflokkurinn tvo, Framsóknarflokkurinn einn og Sósíalistaflokkurinn einn. Flokkur fólksins, Píratar, Góðan daginn og Okkar borg mælast ekki inni í borgarstjórn.
Í könnun Maskínu er fallið hæst fyrir Pírata sem fengu þrjá fulltrúa árið 2022. Flokkur fólksins, sem mælist ekki inni, er í dag með einn borgarfulltrúa. Sósíalistar missa annan af sínum tveimur fulltrúum.
Vinstrið mælist með 11,0 prósenta fylgi í könnun Maskínu á meðan Viðreisn er með 12,0 prósenta fylgi. Miðflokkurinn, sem hefur verið að mælast ansi jafnt síðan í janúar, nær tveimur inn samkvæmt könnunni og er með 9,8 prósenta fylgi en flokkurinn á engan mann í dag.
Framsókn mælist með 6,1 prósent og Sósíalistaflokkurinn 4,5 prósent fylgi. Næst koma Flokkur fólksins með 2,6 prósent og Píratar með 2,4 prósent. Framboðin Góðan daginn og Okkar borg reka lestina með 0,5 prósenta stuðning hvort.
Ef horft er til meirihlutamyndunar gætu Sjálfstæðisflokkurinn og Samfylkingin myndað tveggja flokka meirihluta með þrettán borgarfulltrúum en oddvitar þeirra hafa ekki verið opnir fyrir slíku samstarfi.
Samfylkingin, Vinstrið og Sósíalistaflokkurinn mælast samanlagt með níu fulltrúa en gætu myndað eins manns meirihluta með Viðreisn. Oddviti flokksins hefur sagt að hún horfi frekar til Sjálfstæðisflokks en Samfylkingar.
Þá geta Sjálfstæðisflokkurinn, Viðreisn og Framsóknarflokkurinn myndað eins manns meirihluta samkvæmt könnun Maskínu líkt og áður segir. Oddviti Framsóknar hefur lýst yfir áhuga á slíku samstarfi.
Könnun Maskínu fór fram dagana tólfta til fimmtánda maí og voru svarendur þátttakendur í Þjóðgátt Maskínu sem eru dregnir með tilviljun úr Þjóðskrá. Hún var einnig lögð fyrir í síma fyrir úrtak sem dregið var af handahófi úr Þjóðskrá.
Alls voru þau sem tóku afstöðu til flokks tæplega þrjú þúsund. Svarendur voru átján ára og eldri með búsetu í Reykjavík en svörin voru vegin samkvæmt mannfjöldatölum um kyn, aldur og menntun svo að þau endurspegli betur þýðið.
Vikmörk voru á bilinu 0,7 til 1,7 prósentustig fyrir flokka sem mælast með fulltrúa.